Салют в Тюмени на Новый год 2023: будет ли и где смотреть

Салют в Тюмени на Новый год 2023 Фото: Кира Санникова

Уже в эту субботу наступит долгожданный Новый год. Большинство людей купили продукты к праздничному столу, выбрали подарки, наряды и даже определились с развлекательной программой. Но какой же праздник без масштабного, яркого и впечатляющего фейерверка? О нем, кстати, придется позаботиться самостоятельно. Так будет или нет салют на Новый год в Тюмени 2023?

В администрации Тюмени корреспонденту «КП-Тюмень» пояснили, что фейерверка в этом году не будет. И дело не в спецоперации.

– Их никогда и не было! – кратко ответили власти.

Жители города не удивились такой новости, но мнениями все же поделились.

– Может, в этом году наоборот нужно было организовать фейерверк. Хоть какая-то радость и позитив. Даже, отчасти, забота о моральном состоянии горожан. Ощущение праздника, масштаба, счастья хотя бы на несколько минут, – делится тюменка.

А другая женщина сказала, что полностью поддерживает чиновников. По ее словам, если власти устраивают фейерверк, то они вкладывают в это большие деньги, но в данном положении это не уместно.

– У половины горожан близких забрали на спецоперацию. Им вообще не до фейерверков и гуляний. К мобилизации добавился еще и рост заболеваемости сезонным гриппом. Кому праздник нужен, пусть сами покупают пиротехнику. А я за то, чтобы финансы были направлены на помощь нашим воинам и в медицину. Да и кто знает, что будет дальше. Лишние траты сейчас ни к чему, – говорит жительница Тюмени.

Впрочем, если в Тюмени жизнь без фейерверка от властей уже привычна, то в Тобольске подобное будет впервые, и на это есть причина. Глава Тобольска Максим Афанасьев недавно заявил, что был пересмотрен бюджет города на подготовку к Новому году. Мэр предложил отказаться от салюта, а также от одного из традиционных концертов, сделав выбор в пользу благотворительных утренников. Он аргументировал свое предложение тем, что детям военнослужащих важно подарить праздничную атмосферу и веру в чудо.

– Они ни в коем случае не должны сейчас лишиться праздника. Уверен, в этом меня все поддержат. Убираем фейерверк и концерт для почетных и заслуженных граждан. Зато проведем благотворительные утренники, концерты для детей и спектакли. Также предусмотрим в смете средства на участие в традиционной городской «Елке желаний» всех ребят, чьи отцы сейчас защищают Родину, – сказал глава Тобольска Максим Афанасьев.

К слову, если вы не представляете Новый год без фейерверка и планируете его использовать, то не забывайте о технике безопасности. Иначе сиюминутная радость, может обернуться больничными стенами. А чтобы этого не было, тюменские врачи рассказали, как себя вести с пиротехникой.

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