Новогодняя ночь 2022-2023 в Тюмени: как и где лучше провести
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
До Нового года осталось всего ничего. Если вы выбрали подарки, определились с нарядами и близким кругом, с которым готовы войти в 2023 год, то самое время выбрать и место встречи. Корреспондент «КП-Тюмень» выяснил, какие бары и рестораны работают 31 декабря 2022, а также какую программу представят перед гостями. Мы подскажем вам места, где можно встретить Новый год 2023 в Тюмени
BULLWAR BAR
Фото: BullWar Bar
Известный в Тюмени бар приглашает 31 декабря на вечеринку в стиле «Алиса в стране Чудес». Гостей будут развлекать ведущие Алиса и Шляпник. Ну и, конечно, куда в новогоднюю ночь без Дед Мороза. Кроме того, тюменцев ждет анимационная программа от Красной королевы, Белой королевы, Чеширского кота и зайца. Фееричный шоу балет, музыкальный дуэт на разогрев, впечатляющие декорации и фотозоны. А «вишенкой на торте» станет DJ Mos, который у всех вызовет желание потанцевать после полуночи.
Адрес: Герцена,63. Начало: 21:00
Ресторан «Максимилианс»
Фото: Максимиллианс
Для тех, кто не любит резать салаты и думать о том, чем угостить гостей, ресторан «Максимилианс» приглашает тюменцев 31 декабря отведать изысканных блюд, выпить напитки, испробовать салаты и вкусные закуски. Помимо этого, ожидается развлекательная программа. Вам останется только выбрать компанию и наряд, в котором пойдете встречать Новый год!
Адрес: Деловой дом «Петр Столыпин». Стоимость: 6000 с человека. Начало: 21:00.
Бар «Руки Вверх»
Фото: РукиВверх Бар!
Для тех, кто соскучился по 90-м, есть возможность 31 декабря окунуться в эту атмосферу. Гостям предлагают попробовать еду того времени, танцы и зажигательные хиты от ди-джеев. Кроме того, в новогоднюю ночь будет розыгрыш туристической путевки в жаркую страну!
Адрес: ул. Челюскинцев, дом 40. Стоимость: 1000 рублей Начало: сбор гостей в 21:00.
Загородный клуб "Адмирал"
Фото: загородный клуб "Адмирал"
Встретить Новый год за городом – отличная идея для тех, кому наскучило отмечать главный зимний праздник в привычном формате. Возможность весело и совершенно по-новому провести новогоднюю ночь и каникулы тюменцам предлагает «Адмирал». Уже сейчас открыто бронирование на специальные трехдневные туры с проживанием в коттедже, частичным питанием и развлекательной программой для компаний с детьми от 8 до 18 человек. Причем – чем больше гостей, тем дешевле будет путевка!
Заезд в коттедж – 31 декабря 2022 года в 14:00, выезд – 3 января 2023 года до 12:00.
Цена: Коттеджи 1, 2, 3 на компанию от 8 до 15 гостей – 88 800 руб. за коттедж. Компания на 8 чел. – 3 700 руб./день; компания на 15 чел. – 2 000 руб./день на одного гостя.
Коттедж 4 на компанию от 8 до 18 гостей – 108 800 руб. за коттедж. Компания на 8 чел. – 4 500 руб./день; компания на 18 чел. – 2 000 руб./день на одного гостя. Чем больше ваша новогодняя компания – тем дешевле командная новогодняя путевка!
Пруд "Лесной"
Фото: https://vk.com/prud_lesnoy
Новогодняя Ночь на базе отдыха «Пруд лесной» можно отметить всей семьей. Скидка для детей с 3-х до 12 лет – 50% (включая меню и программу + новогодний подарок)
Адрес: ул. Лесной Пруд, 1. Стоимость: 9000 рублей Начало: сбор гостей в 21:00. Подробнее здесь.
К слову, некоторые предпочитают встречать Новый год и вовсе на улице. Например, у главной городской елки, вооружившись ледянками, хлопушками и хорошим настроением. Но все же этот праздник больше семейный. Да и какой Новый год без оливье, поздравлений от президента и объятий родных людей?
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