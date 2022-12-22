Новогодняя ночь 2022-2023 в Тюмени: как и где лучше провести Фото: Алексей КОСЕНЧУК

До Нового года осталось всего ничего. Если вы выбрали подарки, определились с нарядами и близким кругом, с которым готовы войти в 2023 год, то самое время выбрать и место встречи. Корреспондент «КП-Тюмень» выяснил, какие бары и рестораны работают 31 декабря 2022, а также какую программу представят перед гостями. Мы подскажем вам места, где можно встретить Новый год 2023 в Тюмени

BULLWAR BAR

Фото: BullWar Bar

Известный в Тюмени бар приглашает 31 декабря на вечеринку в стиле «Алиса в стране Чудес». Гостей будут развлекать ведущие Алиса и Шляпник. Ну и, конечно, куда в новогоднюю ночь без Дед Мороза. Кроме того, тюменцев ждет анимационная программа от Красной королевы, Белой королевы, Чеширского кота и зайца. Фееричный шоу балет, музыкальный дуэт на разогрев, впечатляющие декорации и фотозоны. А «вишенкой на торте» станет DJ Mos, который у всех вызовет желание потанцевать после полуночи.

Адрес: Герцена,63. Начало: 21:00

Ресторан «Максимилианс»

Фото: Максимиллианс

Для тех, кто не любит резать салаты и думать о том, чем угостить гостей, ресторан «Максимилианс» приглашает тюменцев 31 декабря отведать изысканных блюд, выпить напитки, испробовать салаты и вкусные закуски. Помимо этого, ожидается развлекательная программа. Вам останется только выбрать компанию и наряд, в котором пойдете встречать Новый год!

Адрес: Деловой дом «Петр Столыпин». Стоимость: 6000 с человека. Начало: 21:00.

Бар «Руки Вверх»

Фото: РукиВверх Бар!

Для тех, кто соскучился по 90-м, есть возможность 31 декабря окунуться в эту атмосферу. Гостям предлагают попробовать еду того времени, танцы и зажигательные хиты от ди-джеев. Кроме того, в новогоднюю ночь будет розыгрыш туристической путевки в жаркую страну!

Адрес: ул. Челюскинцев, дом 40. Стоимость: 1000 рублей Начало: сбор гостей в 21:00.

Загородный клуб "Адмирал"

Фото: загородный клуб "Адмирал"

Встретить Новый год за городом – отличная идея для тех, кому наскучило отмечать главный зимний праздник в привычном формате. Возможность весело и совершенно по-новому провести новогоднюю ночь и каникулы тюменцам предлагает «Адмирал». Уже сейчас открыто бронирование на специальные трехдневные туры с проживанием в коттедже, частичным питанием и развлекательной программой для компаний с детьми от 8 до 18 человек. Причем – чем больше гостей, тем дешевле будет путевка!

Заезд в коттедж – 31 декабря 2022 года в 14:00, выезд – 3 января 2023 года до 12:00.

Цена: Коттеджи 1, 2, 3 на компанию от 8 до 15 гостей – 88 800 руб. за коттедж. Компания на 8 чел. – 3 700 руб./день; компания на 15 чел. – 2 000 руб./день на одного гостя.

‌Коттедж 4 на компанию от 8 до 18 гостей – 108 800 руб. за коттедж. Компания на 8 чел. – 4 500 руб./день; компания на 18 чел. – 2 000 руб./день на одного гостя. Чем больше ваша новогодняя компания – тем дешевле командная новогодняя путевка!

Пруд "Лесной"

Фото: https://vk.com/prud_lesnoy

Новогодняя Ночь на базе отдыха «Пруд лесной» можно отметить всей семьей. Скидка для детей с 3-х до 12 лет – 50% (включая меню и программу + новогодний подарок)

Адрес: ул. Лесной Пруд, 1. Стоимость: 9000 рублей Начало: сбор гостей в 21:00. Подробнее здесь.

К слову, некоторые предпочитают встречать Новый год и вовсе на улице. Например, у главной городской елки, вооружившись ледянками, хлопушками и хорошим настроением. Но все же этот праздник больше семейный. Да и какой Новый год без оливье, поздравлений от президента и объятий родных людей?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ледовые катки – 2022-2023 в Тюмени: дата открытия, расписание, цены на билеты

Все лучшие ледовые катки в Тюмени – открытые, крытые, ночные. Подробное расписание катков и цены на билеты (подробнее)

Оливье на Новый год – 2023: сколько стоит приготовить главный новогодний салат в Тюменской области, Югре и ЯНАО в 2023 году

Сколько стоит приготовить оливье в Тюменской области, Югре и ЯНАО в 2023 году (подробнее)

Ледяные и снежные горки – 2022-2023 в Тюмени: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми

Самые большие ледяные и снежные горки в Тюмени. Мы подскажем вам, где можно покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми (подробнее)

Что будет на столе тюменцев в Новый год и во сколько это обойдется в 2022 году

Во сколько обойдется новогодний стол тюменцам в 2022 году (подробнее)

Новый год в Тюмени 2022—2023: «ДедМоробус» и «Берендеево царство»

Мы расскажем вам, как интересно встретить Новый год 2022-2023 в Тюмени (подробнее)

Цыганки, кикиморы и два длиннохвостых крокодила подняли новогоднее настроение тюменцам во время флешмоба «Елки желаний»

Волонтеры проекта «Елка желаний» устроили флешмоб в крупнейших торговых центрах города (подробнее)

Купить подарок на Новый год 2023 в Тюмени: что подарить друзьям, родственникам и коллегам

Рассказываем, что можно купить подарок на Новый год 2023 в Тюмени: что подарить друзьям, родственникам и коллегам (подробнее)

Елочные базары – 2022 – 2023 в Тюмени: где купить елку на Новый год и как правильно ее выбрать

Рассказываем, где в Тюмени открылись елочные базары – 2022 – 2023 и и как правильно выбрать елку (подробнее)

Дед Мороз и Снегурочка в Тюмени на корпоративах-2023: сколько стоит пригласить, программа

Рассказываем, Дед Мороз и Снегурочка в Тюмени на корпоративах-2023: сколько стоит пригласить, программа (подробнее)

Новогодние концерты 2022-2023 в Тюмени: афиша, билеты, расписание

Мы подскажем вам, какие музыкальные события состоятся в новогодние праздники (подробнее)

Замерзшее шампанское, петарда во рту, белочка из леса: в каких необычных местах отмечали тюменцы Новый год

Тюменцы встречают Новый год с петардой во рту и с замерзшим шампанским (подробнее)