Купить подарок на Новый год 2023 в Тюмени Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Новый год подарков ждут не только дети, но и взрослые. Корреспондент «КП-Тюмень» пообщался с представителями магазинов и с горожанами и выяснил, какие презенты в этом году пользуются популярностью и какие подарки получали жители региона. Рассказываем, что купить подарок на Новый год 2023 в Тюмени: что подарить друзьям, родственникам и коллегам

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО

По словам представителя магазина необычных подарков Натальи Демченко, в 2022 году тюменцы активно возвращаются к товарам ностальгического прошлого и выбирают то, что было с нами в 80-х и 90х. Это денди, тамагочи, жвачки Love is, тетрисы. Обычные подарки: шампуни, свитеры с оленями, уже знатно поднадоели, да и стали, как сейчас модно говорить, моветоном.

Многие предпочитают дарить ностальгические подарки - например, приставку. Фото: Неосувенир

– А у нас вырос спрос на самовары, банные принадлежности, натуральные травы и тоже людям хочется всего такого, то, что напоминает старину или может бабушек, дедушек, уют, – делится продавец магазина подарков Анна Крючкова.

На пике популярности - изделия ручной работы. Причем не те, что сделал кто-то, а те, что сделаны своими руками.

– К нам в гончарную мастерскую приходят семьями и делают посуду из глины, какие-то тарелочки, пишут на них пожелания, а потом их дарят своим родителям или близким. Многие желают в подарок вложить не только деньги, но и душу, – отметила мастерица Ксения Усольцева.

ТО, ЧТО ВСЕГДА ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ

Безусловно, ни один Новый год не обходится без «съедобных наборов», сертификатов и ярких впечатлений.

– Заказывают наборы. Например, «букет» из дорогой колбасы и мясных деликатесов. Либо необычно оформленные рыбные презент или "морскую тарелку". Туда входят кальмары, устрицы, раки. Такое себе сам человек точно вряд ли купит, а вот подарку будет рад, – добавила Татьяна Усманова.

А как насчет елочных игрушек? И красиво, и недорого Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Еще один беспроигрышный вариант, которым пользуются в этом году жители Тюмени, – покупка сувениров и путевок. Причем не на море и за границу, а туда, где севернее, холоднее, но атмосфернее.

– Отличный подарок – это сертификат. Но не в магазин косметики или бытовых товаров, а, допустим, на картинг, в батутный парк. Сейчас еще модно покупать сертификаты на выходные в загородные домики. Либо берут путевки, но не на Мальдивы и Турцию, а на Ямал, чтобы посмотреть жизнь коренного населения и кочевников. Или же на Байкал, – пояснила представитель магазина подарков Маргарита Власенко.

ЭТО НЕ ИГРУШКИ

2023 год пройдет под символом черного водяного кролика. Некоторые тюменцы хотели бы приобрести милого пушистика в подарок. Однако специалисты не советуют использовать животное в качестве презента на Новый год.

– Кролики – не игрушки. Несмотря на то, что на сегодняшний день существует несколько разновидностей животного, в том числе есть и те, которые хорошо живут в домашних условиях, они, все же, требуют тщательного ухода. Это не домашняя кошка. К тому же, кролики болеют. Нуждаются в определенных финансовых вложениях, корме, условиях содержания, – поясняет представитель зоомагизина Татьяна Булашева.

А вот дарить кролика (настоящего, а не игрушечного) не рекомендуют. Животные - не игрушки! Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Помимо этого, добрый порыв порадовать человека, может обернуться совсем не радостью.

– Кролики у некоторых вызывают аллергию. Вплоть до отека Квинке. Помимо этого, если в семье есть маленький ребенок, не факт, что и у него не будет определенной реакции организма. Когда вопрос касается чада и здоровья, то, конечно, человек выберет свое дитя, а не животное. Соответственно, кролика могут либо выбросить, либо отдать куда-нибудь и подписать его на мучения. Поэтому не стоит относиться к такому подарку мимолетно, легко и поверхностно. Думайте, прежде чем покупать, 150 раз и посоветуйтесь с тем, кому планируете преподнести такой презент, – добавила Булашева.

ДАРЕНОМУ КОНЮ В ЗУБЫ НЕ ЗАГЛЯДЫВАЮТ

Корреспондент «КП-Тюмень» выяснил не только то, какие подарки покупают к 2023 году тюменцы, но и поспрашивал горожан о том, что им дарили на прошлый Новый год.

– Мне подарили коврики для туалета и ванны. Правда, не угадали с размерами и цветовой гаммой, но, как говорится, дареному коню в зубы не заглядывают, – смеется тюменка.

А другая девушка рассказала, что на прошлый Новый год ей подарили словарь русского языка, так как она 14 раз не могла сдать этот предмет в университете и чуть не оказалась в списке отчисленных.

– Подружки очень переживали за мою дальнейшую судьбу, а я никак не могла осилить предмет. То там ошибка, то тут. Они подошли к подарку основательно. Теперь у меня на полке красуется толстенный словарь русского языка. Правда, экзамен он мне так и не помог сдать, – улыбается девушка.

Впрочем, были и всеми привычные подарки – алкоголь, мыльно-рыльные наборы, символы года, рамки, свитера и деньги.

– Мне жена подарила свитер, но, Слава Богу не с оленями, а со снежинками. У меня синего цвета, а себе купила розовый. Я, конечно, такое не надену ни на работу, ни куда-то в общество. Засмеют. Но для семейной фотосессии сошло, – говорит мужчина.

А другой тюменец рассказал, что в том году друзья и семья подарили ему несколько бутылок хорошего алкоголя, набор для бритья и самое, по его словам, приятное – деньги.

– Я коллекционирую алкогольные напитки разного года выпуска. У меня это, как хобби. Все об этом знают, поэтому было очевидно, что будет такой подарок. Да и без пены для бритья куда? Тоже хороший презент. А деньги тоже хорошо. Подарили. Сказали, сам выберешь себе на них то, что нужно, – подытожил житель Тюмени.

Отметим, ранее мы писали, что тюменцам предлагают взять на Новый год кроликов в аренду. Авторы объявлений уверяют, что главный символ года скрасит не только торжество и фотографии, но и обязательно принесет удачу.

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