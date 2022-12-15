Тюменцам предлагают новогодних кроликов в аренду

В Тюмени кроликов предлагают арендовать на Новый год. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Взять кроликов для новогодних фотосессий или просто как компанию на Новый год предлагают тюменцам на популярном сайте объявлений. Владельцы уверены, что ушастый питомец украсит любое торжество.

Стоимость кроличьей аренды начинается от 500 рублей. Отмечается, что дети просто без ума от общения с этими милыми питомцами.

– Фото с символом года привлечет к вам успех. Животные приучены к рукам, очень ласковые и фотогеничные. Не кусаются, – написано в одном из таких объявлений.

Кроликов в буквальном смысле могут доставить к вам домой, а затем забрать из любой точки Тюмени. Есть возможность арендовать животное на новогоднюю ночь – за 5 тысяч рублей его привезут 31 декабря, а заберут 1 января после обеда. Гарантируется индивидуальный подход к каждому клиенту и большой выбор размеров и расцветок кроликов. Также по одной цене можно взять от 1 до 3 кроликов.

Можно также заказать Деда Мороза и Снегурочку с кроликами. Таки гости будут стоить от 1,5 тысячи рублей. В комплексе обещают музыку, танцы, фокусы и, конечно же, возможность погладить и сфотографироваться с животным...

Любопытно, что придумают клиентоориентированные владельцы животных к 2024 году, году Зелёного Дракона...

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказала, что будет на столе тюменцев в новогоднюю ночь и сколько это будет стоить.