Дед Мороз и Снегурочка в Тюмени на корпоративах-2023: сколько стоит пригласить, программа

Дед Мороз и Снегурочка в Тюмени на корпоративы 2023: сколько стоит пригласить, программа Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Новый год хочется чуда, веселья и волшебства не только детям, но и взрослым. К тому же настало время корпоративов, и многие желают «оторваться», как говорится, от всей души. Забыться на короткий промежуток времени от обыденности, проблем и неприятностей. Корреспондент «КП»-Тюмень» пообщался с руководителями праздничных организаций и понял, что далеко не все готовы идти на диалог и раскрывать какие-то свои секреты. Однако несколько «смельчаков» всё же нашлось. Они рассказали, сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки на корпоративах в Тюмени, а также какая программа и условия.

НА ЛИМУЗИНЕ НЕ ЖЕЛАЕТЕ?

Во время поиска новогодних героев не обошлось без известного сайта объявлений. Там, к слову, целая галерея Дед Морозов и Снегурочек – на любой вкус, цвет и бюджет. Но особое внимание привлекло предложение провести праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой на шикарном белом лимузине. Удовольствие недешевое, но и нетривиальное. На сообщение корреспондента автор объявления ответил, что транспорт вмещает в себя до 20 человек, а значит, в него может поместиться коллектив.

«Действия будут проходить на улице у елки и в лимузине «Хаммер». Он большой. Вмещает 20 человек. Зимой люди в куртках и одежде, так что будет комфортно. Лимузин катает два часа, плюс в это время включена шоу-программа Деда Мороза со Снегурочкой. Общая стоимость получается 18 тысяч рублей», – написал автор объявления.

С собой можно взять шампанское, другие напитки, закуски, фрукты и конфеты. А бокалы обещают предоставить организаторы праздника.

РАЗОГРЕТЬ ТОЛПУ

А вот руководитель агентства детских праздников «Неон Holiday» Анастасия Рудик рассказала, что в основном работают с детьми. На корпоративах, бывает, тоже, правда, с короткими программными блоками.

– Мы не проводим длительные корпоративы по часу, два и более. Нас приглашают на небольшие блоки, которые длятся примерно 20 минут. Задача разогреть толпу, зарядить новогодним настроением, поздравить и пофотографироваться, – рассказала Анастасия.

Однако по стоимости программы сориентировать оказалось сложно. По словам Анастасии, всё рассчитывается индивидуально, так как там много нюансов.

– Цена зависит и от количества человек, от места проведения. Часто корпоративы проводятся за городом. В том числе стоимость зависит и от площадки. Если там большое пространство, то может потребоваться и диджей. Иногда просят его остаться с гостями на больше, чем 20 минут, – пояснила руководитель агентства.

Анастасия отметила, что в этом году стало праздников немного меньше в сравнении с 2022-м. Но большинство людей всё равно желают отдохнуть и подарить яркие моменты себе и малышам. Также руководитель агентства пояснила, что раньше люди бронировали праздники заранее, а сейчас стараются жить сегодняшним днем и бронируют ближе к дате.

Тем, кто хочет встретить Новый год не в кругу домашней елки, оливье и советских фильмов, придется приготовить «круглую сумму» Фото: Алексей КОСЕНЧУК

ЧЕМ БЛИЖЕ ДАТА, ТЕМ ДОРОЖЕ

Пожалуй, никого не удивить тем, что к 31 декабря цены на услуги поднимают не только специалисты из сферы красоты, фото- и видеоуслуг, но и праздничные организации. Поэтому тем, кто хочет встретить Новый год не в кругу домашней елки, оливье и советских фильмов, придется приготовить круглую сумму.

Так, в агентстве maxishow_72 корреспонденту «КП»-Тюмень» пояснили, что в копеечку может обойтись корпоратив для тюменцев 31 декабря. За услуги Дед Мороза и Снегурочки в новогоднюю ночь придется отдать 10 тысяч рублей за 30 минут, однако в другие дни, конечно, дешевле. Программа при этом довольно разнообразная. В нее входят не только поздравление и традиционная фотосессия, но и шуточное вручение подарков и даже танцы с новогодними персонажами.

ИТОГ

К слову, «покопавшись» в разнообразии праздничных организаций, ярких объявлений и «вкусных» предложений, приходим к выводу, что найти персонажей на корпоратив можно на любой вкус, цвет и карман. Сайты объявлений и вовсе предлагают Деда Мороза и Снегурочку за полторы тысячи. Тут, вероятно, как с выбором елки или продуктов на праздничный стол, всё зависит от желаний, потребностей и возможностей самого человека.

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