Елочные базары – 2022-2023 в Тюмени: где купить елку на Новый год и как правильно ее выбрать Фото: Алексей КОСЕНЧУК

С каждым днем становится всё больше новогодней суеты. Нужно успеть не только выбрать наряды, подарки и определиться с тем, что ставить на стол, но и купить новогоднюю ель. Корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» не только узнал, где можно купить вечнозеленое дерево, но и пообщался с экспертом, который раскрыл некоторые секреты и рассказал, что сделать, чтобы дерево радовало глаз как можно дольше. Рассказываем, где в Тюмени открылись елочные базары в Тюмени и как правильно выбрать ёлку.

ОДНИМ ШТРАФЫ, ДРУГИМ ПРАЗДНИК

В этом году тюменцам не придется ломать голову, где приобрести ель, сосну или пихту. Сделать это можно практически на каждом шагу. Продают эти деревья по адресу Московский тракт, 108, пруд Южный, в скверах Комсомольский, Депутатов, Молодежный, на улице Республики, 189, на бульваре Шаимский, а также у торговых центров.

Эксперт и представитель торговой точки «Ёлкин» Алексей Нуктулов не первый год занимается продажей елей. А его основное образование подтолкнуло углубиться не только в продажи, но и в жизнь деревьев.

– Я занимаюсь ёлками девятый год, а по образованию я эколог и года через два после того, как начал заниматься, понял, что порчу природу. Начал разбираться в этом вопросе. Общался с поставщиками, у кого я всё это заготавливаю, интересовался, откуда деревья, из питомника или другого места, и выяснил. Оказывается, есть такие земли, которые отведены под посев, для зерен, а человек не использует их для посадки, и там дикарями растут пихты, ели, сосны. За это людям приходят штрафы, и они вынуждены очистить поле от деревьев. И эти самые деревья в итоге попадают на рынки в разные города, а потом и в дома горожан в канун Нового года, – начал свой рассказ Алексей Нуктулов.

Также он добавил, что деревья начинают пилить за несколько месяцев до Нового года и этому есть весомая причина.

– Например, сосны рубят в сентябре, октябре, ноябре. Так происходит, потому что, как только столбик термометра падает до минус 15 – 20, деревья становятся как хрусталь. Вот вы взяли сосну за ствол, а если на улице хороший минус, то иголки, которые были на стволе, все осыплются. Ель рубят чуть попозже, но там работает такой же принцип. Можно подумать, что срубленное дерево быстро погибнет, однако это не так. Деревья находятся в любом случае на морозе, и из-за этого все процессы замедляются, – продолжает говорить Нуктулов.

Деревья начинают пилить за несколько месяцев до Нового года Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Некоторые клиенты просят елку «посвежее», и, конечно, чтобы не потерять потенциального покупателя, продавцы пользуются этим и уверяют, что срубили дерево буквально на днях.

– Когда просят «нам посвежее» или чтобы «только-только срублена была», такого нет! Можно клиенту сказать, что да, конечно, мы срубим, но это будет неправда! Заготавливают деревья заранее, – подчеркнул эксперт.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЕЛКУ?

Чтобы не испортить себе новогоднее настроение и не остаться без красивой ели, важно соблюдать несколько правил, прежде чем покупать зеленую красавицу.

– Важно обратить внимание перед покупкой ели на ее цвет. Она должна быть зеленой. Но и тут есть исключения. Допустим, она на улице была зеленой, а в помещении стала медной. Этого не стоит пугаться, она чуть постоит в тепле и вернет себе свои природные краски. А если ель желтая, то ее и брать не стоит. Второй момент – это пышность дерева. Если сосна упакована в сетку, то нужно ее поднять. Тяжелая? Хорошо! Легкая? Значит, там мало веток и ни о какой пышности речи идти не может. Еще важно, чтобы сетку прямо распирало, это тоже признак того, что дерево будет пышным, – говорит Нуктулов.

Не обошлось и без темы стихийных рынков. К сожалению, с каждым годом их не становится меньше. Легкая нажива денег затуманивает сознание, многие продавцы игнорируют правила и уж тем более документы, которые обязаны быть у каждого.

– Перед тем как поставщик заготавливает деревья, он проверяет их на карантинный сертификат. Он должен быть у каждого продавца, так как документ показывает, что дерево ничем не болеет и ничем не заражено, – пояснил эксперт.

Елка при покупке должна быть зеленой Фото: Алексей КОСЕНЧУК

КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ЕЛИ ДОМА?

Ароматный запах ели приносит в дом особый уют, тепло, окутывает праздником и, конечно, хочется, чтобы дерево простояло как можно дольше.

– Сосны можно устанавливать в крестовины, и они не требуют воды. Они вообще неприхотливые. Некоторые их ставят в начале декабря, и они могут простоять до февраля. А вот ель желательно поставить в ёмкость с водой либо в ведро с песком и подливать туда воду. Также желательно сделать свежий спил, у основания ели зачистить кору. Не ставить у батареи, так как она не любит тепло. На пользу пойдут проветривания. Тот, кто хочет, чтобы ель простояла как можно дольше, должен соблюдать все эти правила, и можно еще опрыскивать водой, но тут стоит быть аккуратным, так как не забываем про гирлянды и технику безопасности, – подытожил Нуктулов.

Отметим, что находчивыми перед Новым годом становятся не только представители незаконной продажи елок. Например, житель Свердловской области срубил в Уватском районе две ели и пихту, но был пойман сотрудниками ДПС и теперь ожидает не праздника, а уголовного дела. Поэтому надеяться на легкую наживу и бесплатную добычу не стоит. К тому же с 14 декабря началось патрулирование лесов. Рубить деревья или срезать ветки самостоятельно запрещено. В случае нарушения запрета, физическому лицу может грозить штраф до 4 тысяч рублей, а вот юрлицу придется раскошелиться на сумму от 200 до 300 тысяч.

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