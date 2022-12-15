Свердловчанин срубил в Тюменской области две ели и пихту

В Тюменской области поймали новогоднего лесоруба. Фото: Департамент лесного комплекса Тюменской области.

В Уватском районе Тюменской области сотрудники ДПС вместе с лесными инспекторами поймали жителя Свердловской области, который грузил в машину только что срубленную ель.

Как оказалось, ёлка была не единственной, всего гражданин срубил две ели и одну пихту. Сумма причиненного лесу вреда, по данным департамента лесного комплекса Тюменской области, составила 8274 рубля.

Все материалы по факту незаконной рубки хвойного молодняка переданы в органы МВД. Теперь мужчину привлекут к уголовной ответственности.

Максимальное наказание по статье 260 УК РФ – штраф в размере 3 миллионов рублей.

В Уватском районе мужчина срубил две ели и пихту. Фото: Департамент лесного комплекса Тюменской области.

В зависимости от причиненного ущерба, незаконная вырубка леса может повлечь штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до пяти лет. Также за причинение ущерба лесному фонду могут приговорить к принудительным работам на срок до пяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет.

При этом виновному необходимо будет возместить указанную сумму ущерба, причиненного лесам, в добровольном либо принудительном порядке.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала о том, что тюменцев предупредили о штрафах за вырубку елей и сосен в предновогоднем лесу.