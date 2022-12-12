Тюменцев предупредили о штрафах за вырубку сосен и елей в лесу

Тюменцев предупредили о штрафах за вырубку леса. Фото: Андрей Новиков

В Тюменской области с 14 декабря начинается патрулирование лесов. Самостоятельно рубить деревья или срезать с них ветки нельзя. Штраф – от 3 000 до 4 000 рублей для физлиц и от 200 000 до 300 000 рублей для юридических. В случае если ущерб больше 5 000 рублей, штрафом можно не отделаться, предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы.

– Право заготавливать деревья для новогодних праздников принадлежит арендаторам лесных участков, а также лесничествам по результатам аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Чтобы купить правильное дерево, лучше отправиться на ёлочный базар, где продавцы выдают чек и могут показать документы на товар.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что после Нового года все ели и сосны оказываются в мусоре.