В Тюмени начали работать ёлочные базары

В Тюмени стартовали продажи ёлок. Фото: Андрей Новиков

В Тюмени стартовали продажи ёлок. Купить главный атрибут Нового года можно у торговых центров, в скверах, на бульварах и у пруда «Южный».

Ель высотой в 2 метра обойдется тюменцам в сумму от 1500 рублей. Столько же придется заплатить за сосну «ростом» в 160 сантиметров. Двухметровая сосёнка потянет на 1 700 рублей. А за 2,5 метровую сосну нужно будет заплатить около 2 500 рублей. Очень большие сосны, высотой в 5,5 метров, стоят от 7 500 рублей.

Если вы не хотите ставить целую сосну или ель, а лишь обойтись лапником, то готовьтесь потратить около 300 рублей.

Некоторые компании принимают заказы на доставку деревьев до дома. Как всегда, богат разнообразием рынок искусственных ёлок. Тут разброс цен очень велик: от 1,5 до 117 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что главную ёлку областной столицы откроют 26 декабря в 18 часов. Наблюдать за торжественной церемонией зажжения 28 метровой ёлки можно будет онлайн.