Замерзшее шампанское, петарда во рту, белочка из леса: в каких необычных местах отмечали тюменцы Новый год

В каких необычных местах отмечали тюменцы Новый год Фото: Алексей КОСЕНЧУК

У большинства людей Новый год ассоциируется с мандаринами, оливье и бенгальскими огнями за праздничным столом в кругу семьи. Однако жизненные обстоятельства складываются иногда самым причудливым образом. Тюменцы рассказали о самом необычном праздновании Нового года в их жизни.

Замерзшие из коттеджа

– Моя подруга Евгения много лет назад продала всю имеющуюся недвижимость в Тюмени, чтобы купить коттедж в Свердловской области. Обзавелась там домашним хозяйством: курицами, кроликами, собаками и даже лошадьми. В преддверии 2015 года звонит мне и, как мама дяди Федора из знаменитого мультфильма, причитает, что у нее три вечерних шелковых платья, а надеть их некуда…Пригласила нас всей семьей присмотреть за домом и животными, пока она уедет в город платья «выгуливать», – рассказывает многодетная мама Елена Тенегина. – Мы приехали всей семьей. Сначала отбивались от местных забулдыг, которые приходили и клянчили деньги на выпивку. А первого января в той части поселка, где стоял наш дом, отключили электроэнергию из-за аварии на подстанции.

Елена Тенегина кипятила воду на костре Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Елена до сих пор помнит, как они «выживали».

– Стояли жуткие морозы, из-за отсутствия электричества все системы в доме отключились, вода в радиаторах отопления стала застывать, электроплита, соответственно, тоже не работала…Мы топили снег в кастрюле на костре во дворе, я сварила куриный суп, чтобы покормить детей, пожарила яичницу. Собаки с большим удовольствием грызли прямо из мешка мороженую рыбу. Яйца у куриц замерзли, мы нашли в бане старые подушки и заткнули ими щели и окна в курятнике, чтобы птицам было потеплее, – ужасается Елена. – Закончилось всё благополучно: через сутки дали электричество, хозяева дома вернулись. Никто не пострадал. Однако этот Новый год запомнился нам на всю жизнь!

Женщина едва не замерзла с детьми Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Новый год в люльке

Археолог Александр Кухтерин в далеком 1985 году встречал праздник в люльке верхового – так называли помощника бурильщика.

Александр Кухтерин в далеком 1985-м году встречал праздник в люльке верхового Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

– В то время работал в Карской нефтегазоразведочной экспедиции в поселке Харасавэй Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Мне выпала рабочая вахта длиною в 12 часов в ночь с 31 декабря на 1 января. Был лютый мороз. По трубе постучали товарищи снизу, я выглянул: машут – спускайся, Новый год наступил! Зашли в балок, выпили по бокалу шампанского и снова «вира»! – рассказывает тюменец. – Смешно было, я снова наверх, в дорогу захватил контрабандного пива из Урая. Пока из-за ритма работы вновь добрался до люльки, которая висит на высоте сорока метров, пиво перемерзло и стало как камень. Куда его девать, за пазуху? Всё качается, трясется, а если упадет кому на голову сверху, то, считай, уже не жилец… Дождался перерыва и выкинул бутылку с замерзшим пивом в тундру.

Александр Кухтерин с командой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Опасная работа

Жительница Ишимского района Лариса Румянцева, работница такси, как-то в новогоднюю ночь чуть не замерзла на федеральной трассе.

– Автомобиль сломался (порвался ремень ГРМ), стояла на дороге, голосовала, чтобы хоть кто-нибудь машину дотащил до СТО, – говорит женщина. – До встречи Нового года оставалось менее часа. Один мужчина сжалился надо мной, довез до дома, а машину пришлось оставить на трассе. Так там три дня и стояла, пока сосед не притащил ее мне домой. Теперь в Новый год никуда не выезжаю, не хочу испытывать судьбу…А самый необычный подарок на Новый год подарил муж. Мы жили тогда на Крайнем Севере, супруг был на охоте в лесу и обнаружил там белочку с поврежденной лапкой. Привез домой, мы ее выходили. Долго белочка у нас жила, а потом я отдала ее в зооуголок школы.

Таксистка Румянцева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Петарды – не игрушка

Об интересном случае из своей медицинской практики рассказал тюменский травматолог Сергей П.

– В то время я работал во второй областной больнице. В 00.30 первого января привезли на скорой двух молодых мужчин. Они где-то с девяти часов вечера 31 декабря провожали старый год неумеренным употреблением алкогольных напитков. А тут уже и новый год нужно встречать. Мужчины на спор засунули себе в рот по петарде и подожгли. А петарды были дольно внушительных размеров. У одного мужчины оторвало нос, другой обжег глаза. Зубы пострадали у обоих. Медицинскую помощь им оказали, нос пришили, глаза обработали. У всего отделения был только один вопрос: на что они поспорили и кто в итоге выиграл пари? – вспоминает доктор.

Алкоголю – нет

А самозанятый Александр Калюжный, напротив, не так давно решил провести трезвый Новый год.

– Новый год я отмечаю всегда либо у себя дома, либо с друзьями, но однажды решил совместить. Было интересно попробовать формат, когда начинаешь праздновать с семьей, а после курантов навещаешь родственников и друзей и у всех проводишь по часу-два. Сказано – сделано. Новогоднее желание загадано под яблочный сок, двигатель прогрет, и мы с супругой едем в гости по сверкающей новогодней Тюмени. Надо отметить, на дороге мы были далеко не одни. На светофорах веселые пассажиры высовывались из окон и кричали поздравления. Водители друг другу понимающе кивали. Так мы прокатались всю ночь, увидели всех, кого хотели и даже заглянули на городскую елку и покатались с горок. Что можно сказать про такой способ проведения новогодней ночи? Из плюсов: уже не надо планировать визиты вежливости первого числа, а можно заняться своими делами. Минусы не обнаружены, если вы умеете веселиться без алкоголя.

Контент-менеджер Мария Валуева как-то перед Новым годом заболела ветрянкой.

– Появилось раздражение на коже, сыпь, я это списала на аллергическую реакцию. Еще и ванну с ромашкой приняла, чтобы помочь коже. Как выяснилось позже на приеме у дерматолога, это была ветрянка и мочить кожу при данном заболевании нельзя. Оказалось, ветрянкой в детстве не болела, поэтому она приключилась у меня в 28 лет. Так что Новый год отмечала одна, в изоляции. Тем не менее мне понравилось: салатики, напитки привезли. Смотрела старые добрые фильмы по телевизору.

Мария Валуева в образе Снегурочки Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Был у девушки еще один интересный Новый год когда Мария в костюме Снегурочки объезжала друзей, у которых есть дети, и вручала им подарки.

– Побывала я в шести или семи семьях, и везде мне желали найти своего Деда Мороза, поскольку я не замужем. В итоге выхожу я на улицу, уже время к полуночи близится, а навстречу мне идет… Дед Мороз. Один. Мы стали обниматься, поздравлять друг друга с праздником. Выяснилось, что молодой человек тоже ходил поздравлять друзей, у которых есть малыши. Так я и нашла Деда Мороза. Не зря говорят, что желания, загаданные под Новый год, обязательно сбываются! – говорит Мария Валуева.

Всех тюменцев с праздником! Добра, мира и благополучия!

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