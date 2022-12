Новогодние концерты 2022-2023 в Тюмени: афиша, билеты, расписание Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Если вы уже закупили продукты к новогоднему столу, выбрали подарки себе и близким, нашли наряд и придумали, как отмечать, то самое время подумать и о культурном времяпрепровождении. К тому же корреспондент «КП»-Тюмень» узнал всё о музыкальных событиях, которые состоятся в канун Нового года и в январские праздники. А вам остается только выбрать и купить билеты.

Уже 22 декабря в 17.00 в ДК «Нефтяник» состоится грандиозная новогодняя кей-поп-вечеринка (12+). Вечер, наполненный атмосферой и музыкой Южной Кореи.

K-Pop вечеринка. Фото: ДК "Нефтяник"

Творческие ребята из G. C. S и известные кавер-команды Тюмени подарят незабываемые впечатления и эмоции. А программа обещает быть насыщенной: дискотека, танцевальные номера, многим любимый randome dance. А также фотозона в стиле «красной дорожки», где каждый может почувствовать себя звездой. Организаторы ждут всех, кто неравнодушен к корейской поп-культуре.

Цена билета: 600 рублей.

А 23 декабря в 19.00 в филармонии состоится новогодняя «Мультсимфония» (0+).

Мультсимфония. Фото: Тюменская филармония

Прозвучат известные мелодии из разных мультфильмов. В том числе из «Маши и Медведя», «Синего трактора» и других. Они будут по душе не только юным зрителям, но и взрослым.

Маленькие девочки смогут очутиться в ледяном замке Эльзы из «Холодного сердца», а юные джентльмены окунутся в историю одного хулигана из Агробы – Алладина.

Кроме того, за полчаса до начала концерта, в фойе третьего этажа состоится встреча с Дедом Морозом.

Цена билета: от 400 рублей.

В ДК «Нефтяник» 24 декабря в 18.00 состоится «Формэйшн Вера зажигает!» (6+).

Формейшн Вера зажигает. Фото: ДК "Нефтяник"

Праздник танца и музыки от чемпионов мира по спортивным танцам. «Формэйшн Вера зажигает» – это коллаборация классики, инструментальной музыки с современными ритмами. Концерт состоит из двух частей: первая наполнена фейерверком латинских и европейских танцев, а во второй выступят несколько поколений спортсменов – детские, юношеские, молодежные и взрослые ансамбли.

Цена билета: от 500 рублей.

В филармонии 27 и 28 декабря в 19.00 состоится праздничный концерт популярной музыки от оркестра «Камерата Сибири» (6+). В программе прозвучат такие композиции, как «Кабы не было зимы» из мультфильма «Зима в Простоквашино», Happy New Year (АВВА), музыка из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром» и многие другие.

Цена билета: 700 рублей.

В ДК «Нефтяник» 28 декабря в 18.30 состоится отчетный концерт ДШИ им. Знаменского (0+).

ДШИ им. Знаменского. Фото: ДК "Нефтяник"

Детская школа искусств представит свой новый проект «Сделано в России». На сцене выступят творческие коллективы учащихся и преподавателей. Хореографические постановки, народные инструменты, а также эстрадно-джазовый ансамбль саксофонистов порадуют зрителей в канун Нового года!

Цена билета: от 300 рублей.

В филармонии 29 и 30 декабря в 19.00 состоится Новый год с ТФО (6+).

Новый год с Тюменским филармоническим оркестром. Фото: Тюменская филармония

За пару дней до Нового года, Тюменский филармонический оркестр представит программу в новом формате. Музыкальный проект с хореографическими и вокальными, а также театральными нотками. На одной сцене встретятся ведущие артисты города. Это не сборник популярных тем к 31 декабря, а настоящая история любви, получившая название «Зимний вечер в Тюмени».

Цена билета: от 800 рублей.

А 31 декабря бар «Руки Вверх» приглашает на новогоднюю дискотеку 90-х (18+)

Новогодняя дискотека 90-х. Фото: РукиВверх Бар

Тюменцев будут ждать Дед Мороз и Снегурочка с подарками, тазик оливье, праздничные фотозоны, вкусное меню, а также живая музыка от лучших кавер-групп города – Nova Band, зажигательная дискотека с топовыми MC, DJ и ведущими. Любимые песни, танцы и гулянья до самого утра.

После бурных праздничных дней 3 января в «Бульварбаре» в 22.00 состоится концерт артиста Йовича (18+)

Концерт Йовича. Фото: личная страничка героя публикации в соцсети

Автора таких хитов, как «А уже всё», «Во дворах ходит слух», «Айкос». К слову, музыкальные треки артиста набирают миллионы просмотров и бьют рекорды в топ-чартах.

Цена билета: 700 рублей.

В филармонии 6 января в 19.00 пройдет концерт ABBA Mia с симфоническим оркестром (6+).

ABBA Mia с симфоническим оркестром. Фото: Тюменская филармония

Группа, которую, пожалуй, знают если не все, то многие. Хиты, покорившие сердца людей. Это Money, Money, Money, Mamma Mia, SOS, Take a Chance On Me и, конечно, любимая Happy New Year. Великолепный вокал, ошеломительный звук и грандиозные симфонические аранжировки! Помимо этого, яркие костюмы и световое шоу!

Цена билета: от 1000 рублей.

