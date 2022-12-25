«Королева ночи»: в поселке под Тюменью дядя Женя построил горку для детей и прославился на весь интернет

В поселке Боровский открыли горку "Королёва ночи".

В поселке Боровский появился новый герой. Местный житель Евгений Зулькарнаев не думал о славе, когда начал строить большую и красивую горку для детей. Но поскольку добрых новостей сейчас очень не хватает, а верить в чудо особенно сильно хочется именно под Новый год, простой улыбчивый парень Евгений быстро прославился в тюменских социальных сетях. Поспособствовали этому и местные жители, приятно удивленные появлением в центре Боровского большой ледяной горки.

Несколько дней назад в социальных сетях появились первые видеозаписи, на которых запечатлён процесс строительства горки.

Горку в посёлке Боровский построил "дядя Женя".

Как рассказал сам Евгений, всё началось с того, что он увидел снег за окном. Тогда он и задумался: «А нельзя ли построить горку?» Он вышел из дома, сгреб снег в кучу, чтобы построить аттракцион, а заодно — очистил территорию от снега.

"Королева ночи" - ждет вас.

Любопытно, что для горки Евгений придумал название - «Королева ночи». Можно было бы подумать, это связано с тем, что на строительство и заливку горку у него ушло 39 бессонных ночей. На самом деле, название ему приснилось. Часто ли вы встречали горки с названиями?

На открытие ледовой горки в Боровском собрались местные жители. Фото: Предоставлено "КП"

Еще на стадии строительства местные жители снимали «Королеву ночи», писали о «дяде Жене» в группах поселка Боровский приятные слова в его адрес, делились пожеланиями и тем, что они про Евгения знают.

- В 7 утра смотрю в окно, он уже там колдует, в час ночи выглядываю, он еще творит, — пишет один из местных жителей.

- Знаю его давно, он из села Успенка. Воспитала его Любовь Васильевна. К сожалению, ее не стало, он переехал в Боровский. Хороший парень, добрый, песни постоянно пел в автобусе, — пишет другой.

Вскоре «дядя Женя» не только стал героем социальных сетей, но и получил подарок от местных жителей, которые за несколько дней собрали для него деньги на телефон. Его у Евгения раньше не было.

В социальных сетях появилась фотография довольного мужчины, который уж точно не надеялся на такой подарок, но получил его за доброту.

В этот момент горка набирала крепость, а рядом с ней Евгений сделал яркую надпись: «Уважаемые дети, стройка завершается, по ступенькам прошу не ходить».

«Уважаемые дети, стройка завершается, по ступенькам прошу не ходить"

Ну а в субботу, 24 декабря, состоялось торжественное открытие «Королевы Ночи». Присутствовали десятки местных детей, для которых этот небольшой праздник поселкового масштаба стал не только открытием горки, но и верой в то, что мир: «На самом деле не такой плохой... Он добрый!» Именно так говорит наш сегодняшний герой.

Евгений Зулькарнаев воспитанник детского дома, жителем посёлка Боровский он стал в марте 2014 года. Примерно в то же самое время в подъезде, где он живет, появились добрые рисунки. Ну а возле дома, где живет «дядя Женя», высажены цветы и ягоды, которыми летом лакомятся местные ребятишки...

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