Сотни тюменцев «зажгли» главную новогоднюю елку на площади 400-летия Тюмени

Открытие главной елки в Тюмени 2022 на площади 400-летия Тюмени Фото: Евгения Суворова

Сегодня вечером состоялось официальное открытие городской елки номер один. Еще задолго до начала мероприятия на площади 400-летия Тюмени собрались сотни горожан разного возраста.

Пока елочка не зажглась Фото: Евгения Суворова

Так, пятилетнего Матвея бабушка пораньше забрала из детского сада, чтобы малыш оценил недавно построенный ледовый городок. Особенно понравился Матвею замок, который окружают узкие «улочки», откуда так интересно выезжать на ледянке наружу.

Только посмотрите на этих кроликов изо льда! Фото: Евгения Суворова

Школьники Иван и Сергей подготовились к открытию елки основательно, взяв с собой снегокат.

– Мы уже прокатились на маленьких горках, сейчас пойдем покорять большую, деревянную, – говорят мальчишки.

Ледовый городок на площади 400-летия Тюмени Фото: Евгения Суворова

Площадь перед драмтеатром украшена множеством ледовых фигур: здесь и перо Жар-птицы, и царский трон, и символ наступающего 2023 года – Кролик, и даже герб Тюменской области. Недалеко от огромной елки стоят фигуры главных героев праздника – Деда Мороза и Снегурочки.

Здесь же фигуры Деда Мороза и Снегурочки Фото: Евгения Суворова

Первыми на сцену вышли артисты тюменского шоу «Бессоница» с номером «Морозики и елка». Девушки в ярких костюмах с розовыми ресницами из перьев выступают более десяти лет.

Вот такая новогодняя елка гуляла по площади Фото: Евгения Суворова

Затем эстафету праздника принял духовой оркестр, исполнивший для присутствующих знаменитые музыкальные произведения из советских фильмов, прочно ассоциирующихся у большинства людей с новогодними праздниками: «Иван Васильевич меняет профессию», «Карнавальная ночь» и других.

А это что за снежные человечки? Фото: Евгения Суворова

– А теперь все дружно позовем Деда Мороза! – призвал присутствующих ведущий, и волшебник вместе с внучкой Снегурочкой появился перед зрителями.

– Знаем, ждали нас тюменцы и готовились к празднику основательно! Во многих дворах построены горки, наряжены елочки-красавицы, а весь город сияет волшебными разноцветными огнями, – приветствовали собравшихся Дед Мороз и Снегурочка. – Повторяйте за нами: «Новогодними огнями, драгоценными камнями дружно скажем: «Раз-два-три, елочка, гори!»

Дед Мороз и Снегурочка на сцене открытия Фото: Евгения Суворова

После «волшебного заклинания», которое произнесли несколько сотен тюменцев, лесная красавица засияла многоцветьем иллюминации.

Гости праздника аплодировали, подпевали артистам, делали много фотографий на память, снимали видео.

Елочка, гори! Фото: Евгения Суворова

А 78-летняя тюменка Тамара Ивановна даже танцевала под песню «Три белых коня».

– Прихожу на площадь круглый год. Летом мы, мужчины и женщины золотого возраста, здесь танцуем под звуки оркестра, – заметила она. – Сегодня пришла вместе с дочерью получить заряд положительной энергии!

Анастасия Девяткова, дипломированный режиссер театрализованных представлений и праздников, радовала горожан в образе белоснежной светящейся елочки из тюля, органзы и даже гирлянд, питающихся от пауэрбанка.

Красивый фонтан на площади 400-летия Тюмени Фото: Евгения Суворова

– Создаем новогоднее настроение, фотографируемся со всеми желающими! – говорит девушка.

Еще один волонтер, Мадина, развлекает публику впервые. Для дебюта девушка выбрала костюм эльфа.

– Пусть энергия бьет ключом, здоровье будет крепким, удача сопутствует во всем и желания исполняются! – пожелали Дед Мороз и Снегурочка.

Главный волшебник добавил, что ежедневно, с 26 декабря по 8 января включительно, с 14 до 19 часов тюменцев и гостей города ждут в резиденции Деда Мороза. Приветствуются совместные фотография и письма с просьбами.

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