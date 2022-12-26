Лица словно живые! Россиянка создает уникальные елочные игрушки «под старину»

Самая дорогая сердце елочная игрушка та, что сделана своими руками Фото: Евгения Суворова

Самая дорогая сердцу елочная игрушка та, что сделана своими руками. Так считает тюменская мастерица Ольга Петрушенко. Как признается женщина, работница банка, творческая искра долго разгоралась в ее душе и десять лет назад она наконец решилась дать волю своим рукам и фантазии. Сначала стала делать куклы-обереги, а с лета 2021 года – елочные игрушки. За это время «из-под пера» Ольги вышло порядка 10 тысяч изделий.

Из упаковки для бахил

– Увидела в интернете фотографии елочных игрушек, стала изучать информацию, посещать мастер-классы онлайн. Организовала дома в гостиной мини-мастерскую, и процесс пошел, – рассказывает рукодельница.

А вот и Снегурочка! Фото: Евгения Суворова

Для создания игрушки скручивается проволочный каркас из нержавеющей стали. Такой материал используется для того, чтобы процессы окисления не портили поверхность изделия. Получается схематический человечек с ручками, ножками, туловищем и головой. Затем на каркас плотным слоем накручивается самая обычная вата, укрепляется нитками. Сверху – одежда, тоже из ваты, пропитанная клейстером или клеем ПВА. Одежде придается нужная форма, потом ей добавляют яркости пищевыми красителями (те, которые используются для пасхальных яиц, вполне подойдут) или акриловыми красками, украшают блёстками. Результат закрепляется специальным лаком.

Кот в костюме Деда Мороза Фото: Евгения Суворова

– У этого мальчика самовар сделан из пластикового «яйца», в которое упаковывают бахилы. Ножки у самовара – картон с бусинками, кран и ручки – из золотистой проволоки, которую вставляю в самовар с помощью шила, – говорит рукодельница. – Далее самовар грунтуется и покрывается краской.

Мальчишка с самоваром Фото: Евгения Суворова

Лица у куколок на елке словно живые. Для их создания были взяты головы игрушечных пупсов, Барби, с которых отлили формы из гипса или силикона. В эти формы заливается специальная глина, затвердевающая на воздухе. Полученные лица раскрашиваются.

Две белые косы у красавицы сделаны из папахи, которую мама мастерицы привезла из Кисловодска. Овечья шерсть подошла для этих целей как нельзя лучше. Основа Щелкунчика выполнена из спичечного коробка, коньки у фигуристки – из проволоки, платок крестьянской девочки – из пропитанной ткани, посылка в руках – из крафт-бумаги.

Девочка с белыми косами Фото: Евгения Суворова

Елочные игрушки женщина дарит родным, друзьям и реализует на специализированных ярмарках мастеров. Так, в ближайшие дни произведения ручной работы Петрушенко можно будет увидеть в одном из киосков, что расположены на новой пешеходной улице Дзержинского в Тюмени. Стоимость елочной игрушки начинается от 2 500 рублей.

Большинство работ – это дети в одежде 17 – 19 веков – в платках, полушубках, кафтанах, валенках.

– Мне интересна история Руси, традиции, обычаи наших предков, – подчеркнула мастерица.

Русская красавица! Фото: Евгения Суворова

Может быть, поэтому десять лет назад, случайно попав на мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов, тюменка «заболела» ими.

Для одиноких девушек и беременных женщин

У каждой куклы свое предназначение.

Слепок куклы Фото: Евгения Суворова

– Когда у новорожденных болел живот, мучили колики, эту куклу из льна в старину нагревали на печи и прикладывали к ребенку. Вот кукла-перевертыш, называется девка-баба, которая демонстрирует жизненный путь девочки. Сначала девушка в ярком сарафане, с непокрытой головой, после – тёмная одежда, платок, фартук замужней женщины, – поясняет мастерица. – Эта кукла – оберег для беременных женщин и рожениц, держащая на руках березовую скрутку (бересту). Для тех, кто пока безуспешно пытается стать матерью, – кукла-толстушка. Одиноким девушкам дарили куклу-оберег без рук. Рассуждали так: мужа нет, детей нет, хозяйства нет, значит, и руки не нужны. Такую куклу в алом сарафане помещали на окно в качестве знака – здесь живет краса-девушка на выданье.

Щелкунчик Фото: Евгения Суворова

Вот куколка счастья, тянущая руки к солнцу. Она стоит, опираясь на толстую длинную косу. Раньше считалось, что густые длинные волосы означают здоровье и долголетие.

Куклу-травницу, наполненную шалфеем, эвкалиптом, душицей, мятой, ставят в самое проходимое место дома, чтобы не болеть. Такой своеобразный ионизатор.

– Вот Баба-яга. Изначально образ Бабы-яги появился от знахарок, которые жили на краю деревни и занимались в том числе лечением младенцев.

Если ребенок рождался больной, его заворачивали в тесто и клали внутрь не до конца остывшей русской печи: ее тепло, словно материнское лоно, возвращало к жизни, – рассказывает Ольга Петрушенко.

Некоторые куклы-обереги, выполнившие свою функцию, сжигают на Масленицу.

У оберегов нет лиц, поскольку глаза – зеркало души, через них в куклу может вселиться нечистая сила, – так думали на Руси.

Ольга изготавливает и мягкие игрушки Фото: Евгения Суворова

Куклы делаются из ткани (бязь, сатин, ситец и так далее), для волос используются льняные нити и даже старые меховые воротники. У некоторых оберегов в основании – деревянная палочка, например у куклы-полена, которая отвечает за семейный очаг и благополучие в доме.

Примечательно, что изделия Ольги уже не раз исполняли желания. К примеру, подруга, которая с помощью мастерицы сделала себе нужную куклу-оберег, наконец-то вышла замуж, еще одна испытала долгожданное счастье материнства. А недавно тюменка стала писать картины маслом, используя ватные палочки вместо кисточки. Так, по ее мнению, гораздо лучше передается фактура рисунка.

Домашняя мастерская Ольги Фото: Евгения Суворова

О чем мечтает рукодельница? О собственной мастерской, светлой и просторной, и семейной коллекции елочных игрушек и кукол-оберегов, которые она оставит в наследство детям и внукам.