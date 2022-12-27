Новогодние выставки 2022-2023 в Тюмени: афиша, билеты, расписание

Фото Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Чтобы январские выходные запомнились не только тоннами оливье, мандаринок и советскими фильмами, «КП-Тюмень» сделала подборку новогодних выставок, куда можно сходить и взрослым, и детям. К слову, тюменцам предлагают посмотреть не только экспонаты и интересные произведения, но и поучаствовать в различных мероприятиях и даже получить приятные подарки. Рассказываем про новогодние выставки 2022-2023 в Тюмени и публикуем афишу, билеты, расписание.

Например, в музее имени Словцова очень насыщенная праздничная программа. Она придется по душе людям разного возраста.

ЭКСКУРСИЯ «НОВОГОДНЯЯ»

Источник фото: Музей им.Словцова

Интерактивная экскурсия, на которой тюменцы могут совершить путешествие по самому большому музею нашего региона. Гостям покажут выставки Музейного комплекса и кабинет Деда Мороза, где их встретит главный волшебник и вручит сладкие презенты.

Когда: 29 декабря в 18:00. Стоимость: 210 рублей Билеты доступны тут.

НОВОГОДНЯЯ ЭКСКУРСИЯ «ТРИ ЭПОХИ МАРКА ШАГАЛА»

Источник фото: Музей им.Словцова

На интерактивной экскурсии посетителям предложат окунуться в творчество Марка Шагала и узнать, как проходил Новый год в разное время и в других странах. Также гостям расскажут, любил ли художник этот праздник и как он к нему относился. Для всех тех, кто неравнодушен к творчеству Шагала, это отличная возможность углубиться в его историю еще больше.

Когда: 30 декабря в 18:00. Стоимость: от 450 рублей. Билеты доступны тут.

КВЕСТ «НОВОГОДНИЙ СЮЖЕТ»

Источник фото: Музей им.Словцова

На выставке «Шедевры художественной коллекции» участникам расскажут все о традициях и особенностях празднования Нового года в нашей стране и Европе. Кроме того, это не просто выставка, а экспресс-экскурсия, где участники должны будут выполнить задания и собрать новогоднюю коллекцию наклеек. По итогу мероприятия будет создан коллаж, который станет новогодним шедевром.

Когда: 8 января в 12:00. Стоимость: 300 рублей. Билеты доступны тут.

КУЛЬТУРНЫЙ КОТ - 2023

Источник фото: Музей им.Словцова

Согласно Восточному календарю, в наступающем году главным символом является не только кролик, но и кот. А в музее имени Словцова изобилие котиков и даже есть кошки-талисманы – герои комиксов по истории искусства Мурка и Ириска! Ребятам предстоит выполнить задание – расшифровать новогодний код и прочитать поздравления от Дед Мороза. Этот код не простой, а «золотой», в него входят названия произведений искусства, которые дети увидят на выставке «Шедевры художественной коллекции!, а также имена их авторов! Помимо этого, в маршрут мероприятия войдут проекты «Сны об античности» и «Таверна». Но и это еще не все. Юные посетители за выполненные задания получат подарки, а также унесут с собой новогодний сувенир, который сделают своими руками на мастер-классе.

Когда: 29 декабря, 6 января в 15:00. Стоимость: 300 рублей. Билеты доступны тут.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Источник фото: Музей им.Словцова

Жителей и гостей города приглашают в новогоднее путешествие по сказочно-вечерней Тюмени. Участникам расскажут все о зимних развлечениях тюменцев – это и маскарады, кулачные бои, угощения, история о первой новогодней елки города и самых необычных праздничных костюмах тюменцев.

Когда: с 3 по 7 января и 14 января в 17:30 и 19:00. Билеты доступны тут.

КВЕСТОРИЯ

Источник фото: Музей им.Словцова

Участников квеста погрузят в таинство зимнего музея. Посетители узнают, что хранят музейные предметы, найдут все цвета Нового года, сделают новогодний сувенир, встретят Дед Мороза, и, конечно, получат подарки от музейного комплекса.

Когда: 4 и 5 января в 14:30. Стоимость: 300 рублей. Билеты доступны тут.

«ДЕТСКИЙ МИР ОТКРЫТКИ»

Источник фото: «Тюменское музейно-просветительское объединение».

В экспозиции представлены музейные предметы коллекции «Филокартия» и «Игрушка» из фонда Тюменского музейно-просветительского объединения.

Начало 20-го века ознаменовался бумом открыток. Современная открытка сама по себе уже не несет никакой исторической ценности, как открытки прошлых веков. Люди, занимающиеся коллекционированием, «собирали» историю страны, сохраняя ее для будущих поколений.

Выставочный проект «Детский мир открытки» тесно связан с новогодними праздниками, семейными традициями и детскими воспоминаниями, иллюстрирующими историю тиражного изображения 20 начало 21 веков.

В рамках выставки гости смогут сделать открытку своими руками на мастер-классе и отправить ее близкому человеку.

Когда: до 29 января 2023 года. Где: ул.Советская, 63. Стоимость: отдельно оплачивать вход на выставку не нужно. Посещение входит в стоимость входного билета в ДЦ «Музейляндия».

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