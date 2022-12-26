«Гостям показать стыдно!»: топ «выдающихся» снежных фигур в Тюменской области, Югре и на Ямале

Фото: соцсети

Новый год – время чудес, хорошего настроения, праздничной суеты и, конечно, украшенного города. Ведь именно атмосфера нарядного города отчасти создает «то самое» настроение. И это не только наряженные елки, изобилие гирлянд, различных иллюминаций, но и снежные фигуры, созданные мастерами-добровольцами либо инициативными группами. Впрочем, в этом году, в некоторых городах снежные фигуры получились «особенными». Они не только вызвали вопросы у горожан, но и прославились на всю Россию.

«МИНУТА СЛАВЫ»

Так, благодаря снежным фигурам «особое» внимание к себе привлек Ханты-Мансийский автономный округ.

Например, в Нижневартовске люди шокированы ледовым городком за несколько миллионов рублей. По задумке, он должен был быть оформлен по мотивам сказок Павла Бажова, но что-то пошло не так. Вместо милых сказочных героев вартовчан встречает суровая Снегурочка, успевшая стать мемом, и «слегка» потрепанные зайцы, про которых местные жители говорят: «Какой год, такие и зайцы». Физиономию Снегурочки подрядчик поправил, а страшного зайца поменял на кристаллы, но не сказать, что это изменило что-то в лучшую сторону.

Фото: соцсети

– У скульптора явно проблемы со вкусом или было плохое настроение. Мы теперь должны это «искусство» терпеть чуть ли не до весны. К фигурам большие вопросы, а точнее, к автору этих фигур! Снегурочка – это не Снегурочка, а какая-то суровая баба! А зайцы походят на уродцев и колобков с ушами, – делится жительница города.

Некоторые вартовчане предположили, что были наняты не профессионалы, а студенты или подрядчик, никогда не имевший дел с подобной работой, поэтому полученный результат вполне ожидаем.

– Может, пригласили студентов сделать фигуры для их портфолио. А деньги определенные люди положили себе в карман. Любая практика – это косяки и опыт, ну не могут так делать профессионалы! Вы посмотрите на работы в других регионах. Это профи, а у нас уровень дяди Васи дворника! А если это подрядчик, взявший контракт, то ощущение, как будто он никогда не имел дел с ледяными и снежными фигурами. Возможно, это был их дебют. Неудавшийся! – говорят жители города.

Впрочем, ледяные «шедевры» можно встретить не только на площади, но и во дворах. Там, к слову, ситуация тоже не лучше.

Фото: соцсети

– Скульптор зайцев никогда не видел! Стыдно! Очень стыдно за такую работу! – делятся горожане.

Но это еще не всё. Некоторые грязные фигуры были окрашены белой краской, а вартовчане, желающие сделать красивые кадры, получали не только памятные снимки, но и грязную одежду «в подарок». Разгневанные жители готовы были нести испачканные вещи в приемную администрации. Поэтому, чтобы спасти себя от гнева горожан, исполнитель пошел на крайние меры и огородил фигуры забором.

Фото: соцсети

Люди возмущены происходящим и требуют какого-то объяснения от представителей администрации и главы города. Кроме того, просят подключиться и прокуратуру.

– Требуем диалога с властями города! Пусть они объяснят, почему деньги потрачены на это? Гостям стыдно показывать площадь и вообще новогодний город! Просим и прокуратуру заняться этим делом! Это же чистой воды маразм! Сейчас пошумят, опозорят наш город и все быстро замолкнут, – негодуют жители Нижневартовска.

В МЕГИОНЕ ТОЖЕ ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОСМЕЯТЬСЯ

Не повезло с новогодними шедеврами и жителям Мегиона. Там, кстати, вопросы возникли тоже к зайцам, а точнее, к авторам этого «произведения».

– Мы смеялись над суровой Снегурочкой в Нижневартовске и их зайцами, а оказывается, в Мегионе тоже есть над чем посмеяться. Интересно, кто утверждал художественную концепцию фигуры до ее изготовления в материале? – задаются вопросом жители Мегиона.

Фото: соцсети

Горожане отмечают, что заяц похож не на зайца, а на определенные органы, которые изучают в медицинском университете или на уроке анатомии.

– Мне неловко вести на площадь ребенка! Боюсь от него неудобных вопросов. Как минимум малыш спросит: «Мама, это что?!» – говорит девушка.

НЕ ПРАЗДНИК, А ФИЛЬМ УЖАСОВ

А в Тобольске лепту «чудес» внесли не скульпторы, а погодные условия. Неожиданная оттепель, свалившаяся на город, попортила снежные фигуры, установленные у кремля. Несмотря на то что авторы зимних произведений постарались на славу и создали шедевры, погода всё испортила. Еще недавно симпатичные и радующие глаз фигуры превратились в героев, которых можно снимать в фильмах ужасов.

«Теперь часть этих фигур передает состояние большинства людей! Все мы рыдающие Иваны-дурачки! Особенно под конец года! А посмотрите, какой чумазый Чебурашка! Это не ледовый городок, а фильм ужасов!» – пишут тоболяки.

Фото: соцсети

А кто-то вспомнил про хаги-ваги и дискуссии, которые велись из-за влияния этих игрушек на неокрепшую психику ребенка.

«Где тут те люди, кто возмущался по поводу того, что хаги-ваги разрушает психику детей? Что вы теперь скажете на это? Эти фигуры не нанесут травму вашему чаду?» – задаются вопросом жители города.

Но в целом горожане не унывают, относятся к ситуации с пониманием и надеются, что всё удастся исправить.

«Нет ничего ужасного в том, что краска на некоторых фигурах потекла. Потеплело! Похолодает, кто желает, покрасит свои фигуры, а если нет, то погода сделает свое дело. Укроет всё белым снегом! Всё же главное, чтобы люди оставались людьми и не ломали фигуры! А краска – дело поправимое!» – комментируют тоболяки.

К слову, если в Тобольске всё испортила погода, то в Югре, вероятнее всего, на следующий год придется тщательнее выбирать подрядчика. Ну или, как минимум, контролировать каждый шаг, чтобы снова не оказаться «на слуху» у всей страны. А может, и вовсе стоит рассмотреть не подрядную организацию, а талантливых горожан, у которых кусок снега или льда превращается в произведение искусства. К тому же такие самородки есть практически везде. Например, в Тюмени мужчина слепил из снега Венеру Московскую, а в том году создал саблезубого тигра.

Вот вам ещё парочка фотографий для финала.

Вы посмотрите на эти глаза Снегурочки! Она явно что-то знает. Фото: соцсети

Суровый заяц, под стать Снегурочке из Нижневартовска. Фото: соцсети

С Чебурашкой тоже что-то не то. Фото: соцсети

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