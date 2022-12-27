Новогодние представления для детей 2022-2023 в Тюмени: афиша, билеты, расписание

Фото: Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Многим родителям хочется подарить своим детям в новогодние праздники настоящее чудо. Корреспондент «КП-Тюмень» позаботился об этом вопросе и узнал, какие мероприятия пройдут в предстоящие праздники и куда можно сводить малыша, чтобы окунуть его в череду волшебства, впечатлений и ярких эмоций. Рассказываем про новогодние представления для детей 2022-2023 в Тюмени и публикуем афишу, билеты, расписание.

«Цирк Новогодних чудес».

Источник фото: Тюменский Цирк

Это уникальный проект известной династии Филатовых-Крыловых, которая на протяжении почти 200 лет работает с дикими и экзотическими животными.

Талантливые гимнасты, жонглеры, веселые клоуны и их питомцы, яркие костюмы, авторская музыка и уникальные выступления животных из разных уголков нашей Земли подарят каждому незабываемые эмоции.

Ну и ,конечно, какое новогоднее представление без Деда Мороза? К тому же, он будет не один, а в тандеме с бурыми медведями!

Когда: 31 декабря, а также 2, 3, 4, 5 января. Где: Тюменский Цирк. Билеты можно приобрести тут.

ЩЕЛКУНЧИК (6+)

Источник фото: Театр кукол

Рождественская музыкальная сказка с главным героем новогодних праздников – принцем Щелкунчком, а также доброй девочкой Мари, мудрым господином Дрооссельмейером и противостоящим им злым Мышильдой и Мышиным королем.

Добрая история напомнит о сострадании, человечности и о том, что за невзрачной внешностью скрывается невероятная душа. А любовь способна превращать зло в добро, а ужасное в прекрасное.

Когда: 30 декабря и 7, 8, 20 января. Где: Тюменский театр кукол. Билеты можно приобрести тут.

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ (6+)

Источник фото: Драматический театр

Семейный мюзикл по мотивам повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством».

Сказочная история известна всем – красавица Оксана обещает выйти замуж за того, кто подарит ей черевички, да не простые, а те, что носит императрица Екатерина II. За дело берется возлюбленный Оксаны кузнец Вакула. Путь до Санкт-Петербурга неблизок, да и приключений немало ожидает героя. Однако смелость, любовь и добро помогают совершить невозможное!

Рождественская, добрая, поучительная сказка будет наполнена новыми красками и сюжетными линиями. Равнодушным остаться не сможет никто!

Когда: 29 декабря, а также с 3 по 8 января. Где: Драматический театр. Билеты можно приобрести тут.

«Полярный экспресс» (3+)

Источник фото: ВК Полярный экспресс

Двухчасовое путешествие на настоящем поезде в компании Дед Мороза, снегурочки и других сказочных персонажей. Также ребят ждут тематические фокусы и научные шоу, подарки, угощения и множество сюрпризов. Такая поездка точно запомнится надолго.

Когда: 29 и 30 декабря, а также 3, 4, 5, 6, 7 января. Билеты можно приобрести тут.

Маша и Медведь (0+)

Источник фото: ДК Железнодорожник

Спектакль с любимыми персонажами и яркими номерами. Интерактивное представление, которое по вкусу придется и детям, и взрослым. Кроме того, гости будут не просто лицезреть за действиями героев, но и активно участвовать. Настоящий мультсериал, воплощенный на сцене!

Когда: 30 декабря Где: ДК «Железнодорожник». Билеты можно приобрести тут.

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ (6+)

Источник фото: Театр кукол

Подарил Апрель свое обручальное кольцо трудолюбивой, честной, доброй сиротке. А злая мачеха и жадная сестрица отправили ее холодной декабрьской ночью в лес за подснежниками.

Самуил Маршак создал мир, где справедливость побеждает. Самые непослушные и злые люди подчиняются законам природы, а добрые – получают награду.

Когда: 31 декабря и 2 января. Где: Театр кукол. Билеты можно приобрести тут.

УМКА (4+)

Источник фото: Театр кукол

Маленький Умка изучает огромный мир Бескрайнего Севера. А мама Медведица учит малыша строить берлогу, показывает, чего нужно остерегаться, а где знать о том, что белый медведь – это сильный, бесстрашный хозяин холодных льдов. Трогательная история о настоящей дружбе Умки и Мальчика, а также о любви и заботы мамы.

Когда: 3 и 4 января Где: Театр кукол. Билеты можно приобрести тут.

МИ-МИ-МИШКИ: НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ (2+)

Источник фото: Тюменская Филармония

Ежегодно Кеша старается удивить своих верных друзей и сделать для них самый лучший новогодний подарок. В этом году он решил сделать машину, которая воспроизводит воспоминания.

Это изобретение отправляет друзей в увлекательное путешествие по воспоминаниям и они заново проживают лучшие истории прошлого года и подводят итоги. Герои вспомнят самые важные, смешные, забавные моменты и, конечно, уроки, которые получили благодаря им.

В финале шоу друзья встретятся с Дед Морозом и зажгут огни на ёлке.

Когда: 4 января Где: Филармония Билеты можно приобрести тут.

БУБА: КОСМОЁЛКА (0+)

Источник фото: Тюменская филармония

Для Бубы и его друзей окружающий мир – это одна сплошная загадка. Они готовы с любопытством изучать все и отправляться в новые приключения. Так, перед Новым годом, главный герой отправится в космическое путешествие, чтобы найти яркую звезду для праздничной ёлки. По пути ему и его друзьям встретятся инопланетяне и подарят красочное шоу в разных стилях и жанрах.

Когда: 4 января Где: Филармония. Билеты можно приобрести тут.

НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ КАЯ И ГЕРДЫ (0+)

Источник фото: ДК Железнодорожник

Хореографическая ледовая сказка по мотивам сказки Ганса Христиана Андресена «Снежная королева».

Трогательная история Кая и Герды о верности, дружбе, отваге, преданности и бесстрашии. А еще о том, как добро побеждает зло.

Зрителей ждет хореография, пластика, музыка и завораживающее фигурное катание в исполнении юных артистов.

Когда: 2, 3, 4 января. Где: ДК «Нефтяник». Билеты можно приобрести тут.

МЮЗИКЛ «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (0+)

Источник фото: Тюменская Филармония

Когда древнее предсказание сбывается и королевство погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев – принцесса Анна, Кристоф и его олень Свен, отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу. Только она способна снять со страны заклятие. В поисках сестры герои попадают в захватывающие истории и приключения. А Анне и Кристофу предстоит сплотиться и противостоять могучей стихии, с целью спасения не только королевства, но и дорогих сердцу людей.

Актеры театров Москвы представят яркий мюзикл, в котором будет живой звук, искренние эмоции и захватывающий сценарий.

Когда: 5 января. Где: Филармония. Билеты можно приобрести тут.

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