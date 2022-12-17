Как не получить травму от пиротехники, рассказали тюменские врачи

Тюменцев предупредили об опасности фейерверков. Фото: Андрей Новиков

Тюменцам рассказали как безопасно обращаться с хлопушками, петардами и фейерверками перед новогодними праздниками.

- Не стоит поджигать салют, держа его в руках, есть риск остаться без пальцев. Во избежание травм лица не спешите подходить к использованной пиротехнике. Выждите 10-15 минут и только после этого утилизируйте остатки. Чаще всего люди получают ожоги рук и лица из-за неаккуратного обращения с огнём. Следите за одеждой и волосами, чтобы они не могли воспламениться. Случаются термические и химические ожоги дыхательных путей и глаз - нельзя наклоняться над поджигаемым фитилем, или над еще неостывшим отработавшим фейерверком, - рассказал руководитель экстренной службы тюменской областной клинической больницы №2 Антон Терехин.

Причиной ожогов могут стать и бенгальские огни, если их подносят слишком близко к лицу или поджигают в большом количестве в квартире, а после забывают проветрить.

Если вы решили порадовать семью и гостей фейерверком, не стоит покупать сомнительные экземпляры, у которых нет сертификата, а на этикетке не указаны срок годности, класс опасности и инструкция по применению.

Место запуска фейерверка тоже стоит выбирать тщательно: свободное, вдали от высоковольтных линий и пожароопасных объектов место, где мало транспорта. Рядом не должно быть легковоспламеняющихся предметов.

Нельзя запускать фейерверки из окон или с балконов домов.

Поджигайте фейерверк на расстоянии вытянутой руки. Как только фитиль загорелся - отойдите на безопасное расстояние.

- Если заметили какую-то неисправность лучше устройство не использовать. И, конечно, запускать фейерверки стоит трезвому и взрослому человеку. Качественные пиротехнические приборы в сочетании с обычной предусмотрительностью принесут много радости и украсят новогодний праздник. А если что-то случится - в ОКБ №2 вам всегда помогут квалифицированные специалисты. Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» писала о том, что в тюменских больницах пройдет масштабный капремонт.