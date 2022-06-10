В тюменских больницах пройдет масштабный капремонт. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В тюменских больницах пройдет масштабный капремонт. На эти цели выделено почти 400 млн рублей. На эти же средства закупят и новое оборудование в отдельные медучреждения. Распоряжение подписано губернатором региона Александром Моором.

По словам главы Тюменской области, новое оборудование получат областные больницы № 4 в Ишиме, № 13 в Исетском, № 14 в Казанском и № 15 в Нижней Тавде. В конце года завершится строительство поликлиники в Каскаре – туда тоже доставят медтехнику.

Кроме того, в селах Исетского, Тюменского, Тобольского, Ишимского и Абатского районов появятся девять 9 модульных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, а для городской поликлиники № 14, которая находится в областной столице, закупят флюорограф, маммограф, рентген и аппарат УЗИ.

На выделенные средства специалисты проведут частичный капремонт в областной клинической больнице № 1, родильном доме № 3 и городской поликлинике № 13 в Тюмени.

– Мы не меняем своих планов и продолжаем реализацию масштабного регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, – заявил Александр Моор.

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