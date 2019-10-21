Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени с 14 по 20 октября 2019

Дорогие читатели! Из-за бешеного ритма, в котором мы живём, иногда можно пропустить что-то действительно важное и интересное. Поэтому отныне и каждый понедельник корреспонденты «Комсомольской правды – Тюмень» будут публиковать главные новости города и области за прошедшую неделю. В нашем дайджесте давайте вспомним основные события на неделе с 14 по 20 октября.

1. После скандала в боровской школе, где учитель обматерил и сбрасывал со стульев детей, к делу подключился губернатор Тюменской области Александр Моор.

Александр Моор о скандале в боровской школеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В своём сообщении в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram глава региона отметил, что есть правило, которое нельзя нарушать – нельзя применять насилие к ребёнку! Александр Моор заметил, что в этой ситуации обсуждать нужно не педагогический талант человека, а определять границы допустимого в школах. По поручению губернатора в Тюменской области разработают специальный прикладной курс «Как педагогу работать с агрессией в школе». К слову, самого учителя уже уволили по статье, выяснением обстоятельств занялись следователи и прокуратура, а также департамент образования и науки Тюменской области.

2. Ещё один скандал развернулся по инициативе Тюменского родительского комитета. Тюменцы ещё не успели оклематься после вышедшей статьи родкома «Кто пойдёт на Крида – тот петух», так общественники воспротивились ещё одному концерту. На этот раз «жертвой» родкома стала группа «Френдзона».

Тюменский родком решил запретить концерт группы "Френдзона"

По мнению родкома, тексты и клипы группы «побуждают к действиям, угрожающим жизни и здоровью детей и подростков. Они носят агрессивный характер, пропагандируют алкоголь и нетрадиционные сексуальные отношения». Впрочем, в КТЗ «Байконур», где должен состояться концерт, назвали произошедшее «очередной бредятиной».

3. Из-за вспышки норовирусной инфекции закрыли на карантин детское отделение Областной клинической больницы №1, которая находится на ул. Котовского.

Детское отделение Областной клинической больницы №1 закрыли на карантинФото: Татьяна Коркина

По словам медиков, сейчас в регионе эпидемиологический подъем вирусных инфекций, которые могут проявляться поражением верхних дыхательных путей в виде кашля, насморка, а также поражением желудочно-кишечного тракта. Учитывая, что заболевания среди детей распространяются особенно быстро, было принято решение закрыть отделение на карантин. Но! В медучреждении все нуждающиеся получают медицинскую помощь.

4. Тюменские следователи на прошлой неделе раскрыли убийство мужчины на железнодорожном вокзале, которое произошло… 29 лет назад! Стражам правопорядка удалось напасть на след подозреваемого, который не только сознался в убийстве, но и назвал своих сообщников.

Подозреваемые в убийстве 29-летней давностиФото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Правда, многие из них уже умерли. Подозреваемые задержаны по месту жительства, они дали признательные показания. Видео с ними можно посмотреть здесь.

5. Главная «дорожная» новость недели – открытие полосы в районе Комарово. Несмотря на то, что открыли её пару дней назад, тюменцы уже её оценили: пробки на въезд в посёлок стали меньше.

Тюменцы оценили открытие дорожной полосы в КомаровоФото: Лидия Шумкова

В перспективе дополнительная полоса станет первым элементом большой развязки. Чтобы еще больше разгрузить участок автодороги, в планах у Главного управления строительства Тюменской области - сделать еще один правоповоротный въезд в Комарово и построить развязку. К слову, в конце августа жители Комарово попросили чиновников смоделировать разные варианты развязок для Червишевского тракта.

6. На всероссийском конкурсе «Народный участковый – 2019» Тюменскую область представит 26-летний лейтенант полиции, участковый уполномоченный ОМВД России по Уватскому району Дмитрий Колосов. Он обошёл своих конкурентов из Тюмени и Заводоуковска и набрал 598 голосов интернет-пользователей.

Дмитрий Колосов представит Тюменскую область на конкурсе "Народный участковый - 2019"Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

К слову, в своём интервью «Комсомольской правде – Тюмень» Дима обмолвился, что до второго этапа… не знал о своём участии в конкурсе. «Народный участковый» рассказал о своей семье и о том, почему пошёл работать в полицию.

7. Воскресенье 20 декабря выдалось для Тюмени жарким в прямом смысле этого слова. Страшный пожар на Бабарынке напугал всю Тюмень, учитывая то, что дым был виден практически из любой точки города.

Страшный пожар на БабарынкеФото: СОЦСЕТИ

Одна тюменка рассказала, что слышала три хлопка, как будто взорвались баллоны с газом. Вскоре журналисты «Комсомолки» выяснили, что полыхает завод «ПолимерПласт». Мы выкладывали фотографии с места ЧП, взгляните на этот кошмар.

8. На закуску – новость из мира шоу-бизнеса. Многие из вас прекрасно знают, что на минувшей неделе Тимати и его новая подруга Анастасия Решетова стали родителями. Но больше всего народ интересовало одно: как на рождение ребёнка отреагирует бывшая подруга Тимура, модель из Тюмени Алёна Шишкова.

Алёна Шишкова рассказала, что думает о рождении ребёнка Тимати и РешетовойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Устав от вопросов «Что я думаю?», Алёна рассказала, что чувствует после рождения маленького Ратмира.

Таковы главные новости за неделю с 14 по 20 октября 2019. Что нам готовит эта неделя – узнаем уже совсем скоро.