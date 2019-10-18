2019-10-18T10:07:02+03:00
Звезды

«Что я думаю?»: Алёна Шишкова отреагировала на рождение сына Тимати и Решетовой

Модель из Тюмени рассказала, что думает по этому поводу
Алексей КОСЕНЧУК
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«Что я думаю?»: Алёна Шишкова отреагировала на рождение сына Тимати и Решетовой«Что я думаю?»: Алёна Шишкова отреагировала на рождение сына Тимати и РешетовойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рождения ребёнка Тимати и Анастасии Решетовой поклонники пары ждали долго. Но ещё больше фанаты ждали реакции бывшей подруги Юнусова, модели из Тюмени Алёны Шишковой. Спустя два дня после того, как Настя родила, Алёна наконец-то расставила все точки над «i».

- Алиса с радостью и гордостью мне сообщила, что Настя родила ей братика. Много вопросов ко мне в комментах. Всем интересно, что я думаю по этому поводу. Я искренне рада, что у Алисы появился маленький брат Ратмир! И поздравляю молодых родителей! – написала на своей страничке в социальной сети Алёна Шишкова.

О рождении братика Алёне сообщила дочь Алиса Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О рождении братика Алёне сообщила дочь АлисаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Удивительно, но одной из первых на поздравление отреагировала… сама Настя Решетова. В комментариях к записи она написала: «Спасибо, Алёна!» и «приправила» коммент смайликом с поцелуем. Подписчики оценили жест Решетовой и поставили ей более 4-х тысяч лайков.

Комментарий Решетовой. Фото: скриншот

Комментарий Решетовой. Фото: скриншот

Правда не все подписчики оказались доброжелательными. В ответах к комментарию Решетовой развернулись настоящие баталии.

- Ты у неё счастье украла! За это скажи Алене спасибо, - язвят недоброжелатели.

- На чужом несчастье счастья не построишь! Всё в жизни возвращается бумерангом. Вы просто не были на месте Алены, и не понимаете, как ей трудно с этим мириться. Ведь это Тимати бросил Алёну из-за Насти, и скоро Настя тоже может быть на месте Алёны, - анализируют подписчики, будто знают всё подноготную личной жизни троицы.

- Ты ещё спасибо говоришь! Тимати изменял Алёне с тобой, мымра ты несчастная! – «поздравляют» Решетову защитники Алёны.

- Что изменится, если Алёна будет им палки в колёса вставлять? Ничего, только врагами станут. А так хоть на позитивной ноте общаются. Хотя я убеждена, что Алёна слегка лукавит, а может, и не слегка. Мне кажется, она всё-таки испытывает сожаление и грусть что всё сложилось именно так. В любом случае ведёт себя она порядочно и достойно!

Пользователи считают, что Алёна лукавит, когда говорит про Тимати и Настю Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пользователи считают, что Алёна лукавит, когда говорит про Тимати и НастюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, любовный треугольник «Алёна Шишкова – Тимати – Настя Решетова» постоянно находится в центре внимания. Этим летом Алёна опубликовала шокирующее кровавое фото, и пользователи сразу предположили, что она подралась с Решетовой. Позже мама Тимати Симона Юнусова рассказала, как относится и к Алёне, и к Насте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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