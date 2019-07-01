Подралась с Решетовой? Алёна Шишкова опубликовала шокирующее фото

Известная модель из Тюмени, бывшая невеста Тимати и просто любящая мама Алёна Шишкова опубликовала шокирующее фото. На своей страничке в соцсети девушка-красавица показала, что у неё из носа течёт кровь и остановить её не может даже салфетками. «High blood pressure», подписала Алёна снимок, что в переводе на русский означает «высокое кровяное давление».

Пользователи наперебой стали гадать, что случилось с белокурой любимицей и почему она сфотографировалась в таком виде.

missalena.92 High blood pressure By @dmitrykrikun

- Избили? С Настенькой Тимана делили? – вопрошают пользователи, намекая на якобы противостояние между Шишковой и Решетовой за сердце рэпера (но мы-то писали, что это далеко не так).

- Кажется, что во время фотосессий пошла кровь из-за сильной утомлённости и маленького веса, слабости, - пишет сердобольные подписчики. – Фотограф решил запечатлеть. Если так, то здоровья вам. Если нет, то интересно что хотели передать через данную работу?

- Фото вызывает лишь негативные ощущения из-за несуразности. Я представила человека, у которого хлещет кровь, а он пафосно- загадочно стоит, приоткрыв сексуально рот, спокойненько держа в руках салфетку. И она, видать, предназначается не для остановки крови, так как чистейшая. В общем, глупость! В чем суть? Кто понял?

- Аскорутинчика попейте, укрепляет сосуды. Кровь из носа - плохой признак, - советуют знающие.

Но не пугайтесь, со здоровьем Алёны всё в порядке. Фото сделано московским фэшн-фотографом Дмитрием Крикуном, который славится постановкой необычных образов. Он же стал автором ещё одной необычной фотографии Шишковой с бабочкой.

missalena.92 White butterfly ................. Photographer @dmitrykrikun MUaH @glazunovamakeup

Подписчики могут быть спокойны и дальше наблюдать за жизнью известной тюменки.