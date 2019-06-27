2019-06-27T11:41:21+03:00
Звезды

Беременная подруга Тимати разоткровенничалась о своём отношении к Алёне Шишковой

Модели из Тюмени и нынешней пассии Тимати делить нечего [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Алёна Шишкова откровенно рассказала, как относится к РешетовойАлёна Шишкова откровенно рассказала, как относится к РешетовойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Нынешняя подруга Тимати Анастасия Решетова, которая вот-вот подарит рэперу второго ребёнка, рассказала подписчикам о своём отношении к Алёне Шишковой. На вопрос подписчиков «Как ты к ней относишься?» Решетова ответила: хорошо – им нечего делить. Также девушка развеяла слух о том, что она встречалась с Тимати, когда Алёна была беременной.

- Это неправда. Мы даже не были тогда знакомы, - отметила Решетова.

Решетова рассказала, как относится к Шишковой. Фото: скриншот

Решетова рассказала, как относится к Шишковой. Фото: скриншот

Решетова уже улетела из России в Майами. Здесь мягкий климат, солнышко, да и море рядом. Самое то, чтобы избавиться от токсикоза и постоянных головных болей.

- Я категорически не хочу возвращаться в пыльный и суетливый город! Как же комфортно переносить этот период, живя около океана в тропическом климате. Никакого остаточного токсикоза, здоровый и глубокий сон, никаких головных болей и отличное общее самочувствие. Всё-таки, Москва - это очень неблагоприятное место для жизни, если говорить о здоровье, но выхода нет. Работа и семья будут только в родной столице, а здесь можно будет лишь перевести дух, - написала в своём Инстаграме Настя.

Ранее и Алёна рассказывала о том, как она относится к новой пассии рэпера. В интервью телеканалу «Ю» девушка призналась, что не испытывает к девушке никакой неприязни, как могло бы показаться со стороны.

- Мы с ней в нормальных отношениях, «привет – пока». Мы не подруги, чтобы делиться друг с другом какими-то переживаниями и советоваться, общаемся не очень много. Но, если она мне напишет, спросит что-то, то я с удовольствием ей отвечу, помогу чем смогу, - рассказала Алёна в интервью телеканалу «Ю».

Пока Решетова вовсю готовится к родам, Шишкова старается как можно больше проводить время с дочерью.

- Она всё понимает, и перестала будить с утра пораньше. Знает, что мама устала после съёмок, - признаётся Алёна. – Подойдёт и скажет: «Мама, отдыхай! Я за тебя всё сделаю, посуду в посудомоечную машину поставлю». Я и Тимати живём неподалёку, поэтому Алиса живёт то у меня, то у него – мы всегда находили общий язык. Если у него, допустим, выходной, а я работаю, то он идёт с Алисой развлекаться.

Алёна уверена, что, когда у Алисы появится братик или сестрёнка, она станет заботливой старшей сестрой новому человечку.

Тимати снова станет отцом #ВТЕМЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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