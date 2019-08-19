«Давайте прекратим базар»: мама Тимати призналась, как относится к Алёне Шишковой и Анастасии Решетовой

Любовный треугольник «Алёна Шишкова – Тимати – Анастасия Решетова» по-прежнему не даёт покоя поклонникам. Одни считают, что Тимати должен был остаться с тюменской моделью, вторые – что Тимур волен сам выбирать, с кем ему строить свою личную жизнь. Тем более, что Настя Решетова вот-вот станет мамой, куда теперь деваться? Точку в спорах о семейных отношениях детей решила поставить мама Тимати, Симона Юнусова. На своей страничке в социальной сети женщина попросила «закончить базар в комментариях» и понять, что «жизнь – не сказка про «Алые паруса».

- Все мы хотим счастья раз и навсегда, но далеко не каждый оказывается к этому готов. Ребята, жизнь разная и неоднозначная: кроме семи основных, существует миллион оттенков! Оставьте категорию «плохой и хороший» для трёхлеток. Даже между «люблю и НЕ люблю» огромное количество нюансов... Я очень стараюсь, чтобы в нашей семье царили мир и уважение, поэтому в моём контенте не выкладываю фото, которые могут ранить чью-то душу. Я взрослая и мне хорошо понятны чувства женщин. Но есть дети, и у них всегда будут Мама и Папа, - объяснила свою позицию Симона.

Алёна Шишкова, Тимати и их дочь АлисаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам женщины, сегодня есть Алиса и Алёна, а есть Настя и Тимур, и это две разные истории. Однако, как призналась Симона, каждая из них может рассчитывать на её помощь, если понадобится.

- Семья разрастается, но это не значит, что кто-то становится изгоем. Не бывает бывших матерей и отцов. Бывают люди, которые не дают себе труд работать над отношениями, даже если они в прошлом. Мы все учимся принимать и уважать друг друга, хотя это порой очень непросто. Теперь отвечу на вопрос, будоражащий умы моих подписчиков. Я чересчур люблю своих детей, чтобы не считаться с их выбором. Надеюсь, на этом закончатся разговоры, сравнения и домыслы, - подчеркнула Симона и пообещала, что будет держать в курсе всех событий, которые происходят в семье Юнусовых.

Подписчики Симоны бурно отреагировали на исповедь женщины и призвали маму Тимати не реагировать на троллей.

- Мудрые слова мудрой свекрови, мамы и бабушки. Спасибо Вам огромное, у Вас есть чему поучиться! – восторгаются словами женщины подписчики.

- Это самая замечательная позиция матери-свекрови, аплодирую стоя! – пишет фолловер Екатерина.

Тимати, беременная Анастасия Решетова и дочь Тимати и Алёны АлисаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тем не менее, некоторые индивидуумы предположили, что у Симоны предвзятое отношение к Насте

- При всем уважении… Думаю, у людей возникают вопросы, предположения и сплетни, в связи с тем, что вы больше пишете/выкладываете фото с Алёной, а про Настю тишина всегда, - размышляют подписчики. – Поэтому многие считают, что у вас предвзятое отношение к ней отношение; может ни о ком не писать или тогда уже обо всех?

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о о странном фото, которое выложила Алёна Шишкова. Девушка предстала перед подписчиками с «разбитым» в кровь лицом. Пользователи сразу предположили, что она подралась с Настей Решетовой. Однако это оказалось всего лишь фотосессией. После съёмок в «Форт Боярде» Алёна отправилась навестить Алису и Симону в Сочи, где девочка обучается балетному искусству. Женщина очень удивилась, увидев бывшую золовку. Позже Шишкова выложила фото, на котором она стала очень похожа на героиню «Игры престолов» Дейнерис.