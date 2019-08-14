«На Дейнерис похожа». Алена Шишкова стала матерью драконов

Модель из Тюмени Алена Шишкова сходила к стилистам и примерила на себя новый образ. В своем инстаграме девушка выложила фотографии и заметила, что стилисты салона творят чудеса и теперь она в восторге от цвета и длины своих волос. По сути, Алена обновила свой пепельный цвет, нарастила волосы и заплела боковые пряди в косички, а остальную копну закрутила в локоны. Что ж подписчики Алены не остались в стороне и оценили бьюти-эксперимент.

- Дейнерис!

- Кхалиси…

- Стала матерью драконов

- На Дейнерис похожа так...

- Длинные волосы очень идут вам, Алена. Прическа Дейнерис - это забавно, но длинные волосы с мягкими локонами ( без желтизны и челки и близкие к вашему натуральному детскому цвету (как у Алисы)) делают вашу красоту идеальной, неприступной и благородной.

Такие комментарии подписчики Шишковой оставили под последними постами. Впрочем реакция вполне оправдана - и прическа, и цвет волос действительно похожи на героиню Дейнерис Таргариен из сериала “Игра престолов”, которую сыграла Эмилия Кларк.

Цветом волос и прической Шишкова стала похожа на Дейнерис ТаргариенФото: кадр из фильма

Ранее Алена Шишкова проводила дочку Алису на отдых с отцом, бабушкой и потенциальной мачехой.