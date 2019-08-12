Анастасия Решетова не замечает дочь Алены Шишковой на отдыхе с Тимати

Тимати проводит отпуск на островах в окружении семьи: со своей беременной подругой Анастасией Решетовой, мамой Симоной Юсуповой и маленькой дочкой Алисой. Мама Алисы – тюменская модель Алена Шишкова – осталась в России. И, судя по ее профилю в Инстаграме неплохо проводит время одна.

Алена позволила побыть себе невестой. Фото - личная страница героя публикации в соцсети

Алена – смелая женщина. Далеко не каждая решится отправить маленького ребенка с потенциальной и беременной мачехой так далеко от дома. Но, видимо, бывшая и нынешняя пассии Тимати смогли договориться между собой. К слову, прошлый год Тимати брал с собой на отдых не только Настю Решетову, но и Алену Шишкову.

«Проводила Лисенка в очередное путешествие. Уже скучаю», - написала Алена в соцсети накануне выходных. И диванные критики поспешили обрушиться на молодую маму с замечаниями:

«Так вам не привыкать, Алена. Алиса, судя по всему, всегда без вас отдыхает», - написала одна из подписчиц. «Я в возрасте Алисы рыдала, как сумасшедшая, когда меня с мамой разлучали», - заметила другая. Впрочем, Алена подобные выпады игнорирует. Она во всю развлекает сама себя в Москве. Сходила в кино, в храм, примерила платье невесты, выложила видео из фитнес-зала, разместила несколько позитивных видео. Подписчиков, которые стараются испортить ей настроение Алена игнорирует.

Алена развлекает себя доступными радостями, пока дочка отдыхает на далеком юге. Фото - личная страница героя публикации в соцсети

А в это время Решетова старательно игнорирует дочь Шишковой – маленькую Алису. Если судить по инстаграму Анастасии, то на отдыхе они с Тимати вдвоем. В ленте подруги Тимати всего одно совместное фото с певцом. И парочка фото самой Анастасии: вот она одна на фоне моря, вот селфи напротив зеркала. Девушка рассказывает о своей беременности, что не удивительно, до родов осталось совсем мало. «Самая лучшая Настя Решетова», - подбадривают ее подписчики.

Тимати всегда был хорошим отцом. Фото - страница Симоны Юсуповой в соцсети

Забавно, что похожий вывод можно сделать, изучив инстаграм бабушки Алисы – Симоны Юсуповой. Там только сын и внучка – и никакой Решетовой. Ну, разве что еще несколько человек попадают в кадр – симпатичная инструктор Алисы, и ее маленький товарищ по играм на побережье….

Вся лента матери Тимати наполнена фото и видео с отдыха. Вот Алиса с отцом и инструктором занимаются дайвингом, вот они покоряют волны или запускают воздушного змея: радость, детский смех, чистое веселье.

«Такое ощущение, что вы одни там», - замечают подписчики.

«Это правда, ощущение такое», - соглашается Юсупова.

А тем временем у малышки Алисы появился новый и энергичный инструктор. Фото - страница Симоны Юсуповой в соцсети

Впрочем, как знать, возможно, после того как на ситуации в аккаунтах звездного семейства обратили внимание СМИ и подписчики, они еще порадуют армию поклонников совместным фото.

Кстати, недавно Симона Яковлевна рассказала, как Алиса восприняла новость о том, что у нее появится братик или сестричка. По словам бабушки, малышка очень спокойно восприняла новость о пополнении в семье отца.

«Все зависит от взрослых, от того, как преподнести», - сделала вывод мама Тимати.