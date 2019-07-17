2019-07-17T08:29:27+03:00
Звезды

Что ты тут делаешь вообще? Мать Тимати изумилась, увидев Алену Шишкову

Бывшие свекровь и невестка по-прежнему тесно общаются [фото], [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Что тут делаешь вообще? Мать Тимати изумилась, увидев Алену ШишковуЧто тут делаешь вообще? Мать Тимати изумилась, увидев Алену ШишковуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Модель из Тюмени, бывшая пассия Тимати Алёна Шишкова только-только вернулась со съёмок нового сезона легендарного проекта «Форт Боярд», и сразу же отправилась в Сочи, на курорт «Роза Хутор». Там девушка сделала сюрприз своей экс-свекрови Симоне Юнусовой, которая приехала с 5-летней внучкой Алисой на занятия в балетном театре. Даже после разрыва с Тимати Алёна по-прежнему поддерживает добрые отношения с Симоной, что не ускользнуло от глаз пользователей.

Мама Тимати осталась в приятном шоке от такого сюрприза. На видеокадрах видно, что женщина искренне удивлена приезду Алёны в балетную школу.

- Что ты тут делаешь вообще? – спрашивает, смеясь, Симона. На что модель ответила, что приехала к дочери на концерт.

Свидетели трогательной сцены не смогли отделаться от ощущения, что видят перед собой настоящую свекровь и невестку.

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- И как не завидовать такой близости? Как настоящие свекровь и невестка! Обожаю Симону! Какая она мудрая женщина и отличная свекровь! И Алёна шикарная девушка, никогда ни в чём плохом замечена не была! – пишут подписчики Шишковой в Инстаграме.

– Молодцы, что поддерживаете хорошие отношения. Приятно смотреть! Никогда у Решетовой таких хороших отношений с Симоной не будет! Как Настя увела Тимура, такая же участь ждёт и её! – отмечают пользователи.

Сама же Алёна рассказала подписчикам, почему решила сделать сюрприз Симоне и Алисе. По словам тюменской модели, все богатства мира не заменят искренние, настоящие чувства близких людей.

- Когда Симона с Лисёнком (так ласково называет Алёна Алису, - прим. ред.) решили поехать в балетный лагерь в Сочи, мне в голову пришла идея сделать им сюрприз и внезапно прилететь. Освободила заранее несколько дат и купила билеты. Честно говоря, сейчас у меня довольно напряженный график, но, когда видишь счастливые лица родных, недосып и усталость как рукой снимает, - говорит девушка.

Девушка даже сама решила побывать в образе балерины и испытать все тяготы балетной жизни. Алёна надела балетную пачку и пуанты и сфотографировалась вместе с командой, которая обучает Алису балету. Несмотря на упрёки в адрес Шишковой о том, что она мало занимается дочерью, видеоролик с сюрпризом всё расставил на свои места.

В образе балерин. Алёна с дочерью Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В образе балерин. Алёна с дочерьюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Боже Алена какая вы молодец! Я горжусь вашей мудростью уметь сохранить теплые отношения с Симоной Яковлевной. Симоне Яковлевне огромное спасибо что помогает воспитать Алису! Свекровь с большой буквы... Редко в нашем мире есть такие теплые отношения.

Алёна с дочкой. Фото: Анастасия Лазебных Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алёна с дочкой. Фото: Анастасия ЛазебныхФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о странном фото, которое выложила Алёна Шишкова. Девушка предстала перед подписчиками с «разбитым» в кровь лицом. Пользователи сразу предположили, что она подралась с Настей Решетовой. Позже девушка повторила трюк Джейсона Стэтхема с открытием бутылкой одной ногой, а затем сменила имидж для шоу «Форт Боярд». Там она познакомилась с певцом Олегом Майами и даже поползли слухи об их скорой свадьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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