2019-07-08T11:29:34+03:00
Звезды

Алёна Шишкова в коротком платьице приняла вызов от Джейсона Стэтхема

Модель из Тюмени удивила всех [фото], [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Алёна Шишкова в макияже. Фото: инстаграмАлёна Шишкова в макияже. Фото: инстаграмФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Флешмоб #Bottlecapchallenge, который запустил в сети популярный американский актёр Джейсон Стэтхем, поддержала тюменская модель Алёна Шишкова. Своё мастерство в открытии бутылкой одной ногой девушка выложила на свою страничку в Инстаграме. Подпись к фотке гласит: «Ещё вчера, я сбивала по три пробки с бутылок... Но сегодня я просто в платье...».

missalena.92missalena.92
Ещё вчера, я сбивала по три пробки с бутылок... Но сегодня я просто в платье... Приняла эстафету от @ev.zhuk и @jasonstatham Передаю эстафету @emmanuela512 @privalova_a @dinatimer @masha_chigirinskaya #bottlecapchallenge #challengeaccepted
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Впрочем, пользователи социальных сетей не поверили удаче бывшей пассии Тимати. На видеокадрах видно, что ролик смонтирован из небольших кусочков, и сам факт открытия бутылки остался за кадром.

- Посмотрите внимательно на пробку, а не на Алёну. Это же монтаж! Пробка была, а потом как-то исчезла. И кадр, когда она сбивала, исчез, - отмечают внимательные пользователи.

Всё это действие проходило в одном из греческих ресторанов. Компанию тюменской красотке составил известный российский визажист, преподаватель школы визажа Сердар Камбаров. Именно он и его помощники сделали вечерний макияж Алёне, которая, кстати говоря, не брезговала вечером алкоголем и кубинской сигарой.

Алёна в Греции Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алёна в ГрецииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, сейчас Алёна Шишкова отдыхает в Греции вместе со своей подругой Эммануэлой.

Алёна и Эммануэла Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алёна и ЭммануэлаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девушки проводят всё свободное время вместе, купаются, загорают и наслаждаются гастрономическими изысками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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