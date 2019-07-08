Алёна Шишкова в коротком платьице приняла вызов от Джейсона Стэтхема

Флешмоб #Bottlecapchallenge, который запустил в сети популярный американский актёр Джейсон Стэтхем, поддержала тюменская модель Алёна Шишкова. Своё мастерство в открытии бутылкой одной ногой девушка выложила на свою страничку в Инстаграме. Подпись к фотке гласит: «Ещё вчера, я сбивала по три пробки с бутылок... Но сегодня я просто в платье...».

missalena.92 Ещё вчера, я сбивала по три пробки с бутылок... Но сегодня я просто в платье... Приняла эстафету от @ev.zhuk и @jasonstatham Передаю эстафету @emmanuela512 @privalova_a @dinatimer @masha_chigirinskaya #bottlecapchallenge #challengeaccepted

Впрочем, пользователи социальных сетей не поверили удаче бывшей пассии Тимати. На видеокадрах видно, что ролик смонтирован из небольших кусочков, и сам факт открытия бутылки остался за кадром.

- Посмотрите внимательно на пробку, а не на Алёну. Это же монтаж! Пробка была, а потом как-то исчезла. И кадр, когда она сбивала, исчез, - отмечают внимательные пользователи.

Всё это действие проходило в одном из греческих ресторанов. Компанию тюменской красотке составил известный российский визажист, преподаватель школы визажа Сердар Камбаров. Именно он и его помощники сделали вечерний макияж Алёне, которая, кстати говоря, не брезговала вечером алкоголем и кубинской сигарой.

Алёна в ГрецииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, сейчас Алёна Шишкова отдыхает в Греции вместе со своей подругой Эммануэлой.

Алёна и ЭммануэлаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девушки проводят всё свободное время вместе, купаются, загорают и наслаждаются гастрономическими изысками.