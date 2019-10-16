Брусок, металлическая труба и нож: в Тюмени раскрыли жестокое убийство 29-летней давности

СЕГОДНЯ 14:17 2019-10-16T14:17:57+03:00

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Тюменские сыщики раскрыли убийство, совершенное в областном центре в октябре 1990 года. Тогда несколько человек насмерть забили 38-летнего мужчину.

– Вечером в один из дней с 29 сентября по 7 октября 1990 года обвиняемые, находясь на железнодорожном вокзале станции Тюмень, среди пассажиров увидели потерпевшего и решили его обокрасть. Они предложили ему выпить и завели в подвал строящейся на площади возле вокзала многоэтажки. Там злоумышленники стали избивать мужчину деревянным бруском и металлической трубой. После этого один из обвиняемых нанес лежащему потерпевшему несколько ударов ножом в область сердца, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

От полученных ранений потерпевший погиб на месте. Обвиняемые завладели его имуществом и деньгами и скрылись. Найти преступников удалось лишь спустя 29 лет. Ими оказались местные жители. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU