Что опять не так? Тюменский родительский комитет воспротивился очередному концерту

Тюменский родительский комитет, широко известный нашим читателям, в очередной раз отличился. На этот раз «жертвой» общественной организации стала группа «Френдзона», концерт которой должен состояться в тюменском клубе «Байконур» на этой неделе. При этом о концерте родкому сообщили обеспокоенные родители, которые направили в адрес общественников письмо следующего содержания.

- Послушав в интернете их репертуар, мы были в шоке от него. Как можно вообще пускать таких людей на сцену, да еще с ограничением 12+? Минимум нужно ставить 18+. Такое ощущение, что этих людей специально выращивают, чтобы разлагать наше общество, «не мытьем, так катаньем». Мы категорично против выступления этой группы в нашем любимом городе Тюмени, - пишут родители.

На официальном сайте общественной организации Тюменский родком отметил, что тексты и клипы группы «побуждают к действиям, угрожающим жизни и здоровью детей и подростков. Они носят агрессивный характер, пропагандируют алкоголь и нетрадиционные сексуальные отношения».

- Еще раз призываем педагогов, всех, кто работает в образовательной сфере, родителей проявить активность и не допустить осквернения нашего тихого, уютного города тусовкой этой аморальной группы, - отметили в тюменском родкоме.

Фото: скриншот с сайта Тюменского родительского комитета

Тюменский родительский комитет уже отправил заявление в прокуратуру отменить концерт «одиозной» группы «Френдзона». Однако, как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в КТЗ «Байконур», к ним прокуратура пока не обращалась.

- У нас есть все разрешения, все заключения экспертов, возрастной ценз подтверждён, - отметили в КТЗ «Байконур». – У нас уже столько концертов было, и все они прошли нормально. Ни со стороны полиции, ни со стороны родителей, ни со стороны детей никаких жалоб нету. Без конца жалуется только родительский комитет.

Организаторы концерта отметили, что новая инициатива от Тюменского родкома – «очередная бредятина». По их мнению, общественников, которые называют поклонников Крида «петухами», стоит запретить самих.

- Я не знаю, для чего им нужны все эти запреты. Скорее всего, для пиара, - отметил инсайдер.

Напомним, на прошлой неделе родком воспротивился концерту «аморального» Егора Крида. Общественники рассказали, что «не надо быть экспертом, чтобы оценить посыл творчества Егора Крида и увидеть, что ничего кроме пошлости, мата, гламура и пренебрежительного отношения к женщинам там нет». Более того, в родкоме подчеркнули: «Кто пойдёт на Крида – тот петух».

В мае 2019 года родком воспротивился концерту рэпера Face, который «прославился невероятным цинизмом, пошлостью и бесстыдством, поэтому молодежи не стоит смотреть такие концерты». Чуть раньше они потребовали запретить Хэллоуин, возмутившись «трупной стряпнёй» в виде гробов и расчленёнки.