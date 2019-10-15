Целое отделение тюменской больницы закрыли на карантин из-за кишечной инфекции
Детское отделение Областной клинической больницы №1 города Тюмени, которая находится на улице Котовского, закрыли на карантин. Медики сообщают: это связано со вспышкой норовирусной инфекции.
– Карантин существует как превентивная мера. Сейчас идет эпидемиологический подъем вирусных инфекций, которые могут проявляться поражением верхних дыхательных путей в виде кашля, насморка, а также поражением желудочно-кишечного тракта. Поскольку в детских коллективах вирусные заболевания особенно быстро распространяются, то для предупреждения распространения инфекции карантинные мероприятия вводятся в детском отделении, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
В ведомстве отметили, что введение подобной меры вовсе не значит, что в больнице никого не лечат. «Все нуждающиеся обязательно получат медицинскую помощь», – заявили в пресс-службе "МегаТюмени".
ИСТОЧНИК KP.RU