Целое отделение тюменской больницы закрыли на карантин из-за кишечной инфекции

СЕГОДНЯ 08:22 2019-10-15T08:25:11+03:00

Эта мера вовсе не значит, что в медучреждении никого не лечат

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Детское отделение Областной клинической больницы №1 города Тюмени, которая находится на улице Котовского, закрыли на карантин. Медики сообщают: это связано со вспышкой норовирусной инфекции.

– Карантин существует как превентивная мера. Сейчас идет эпидемиологический подъем вирусных инфекций, которые могут проявляться поражением верхних дыхательных путей в виде кашля, насморка, а также поражением желудочно-кишечного тракта. Поскольку в детских коллективах вирусные заболевания особенно быстро распространяются, то для предупреждения распространения инфекции карантинные мероприятия вводятся в детском отделении, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве отметили, что введение подобной меры вовсе не значит, что в больнице никого не лечат. «Все нуждающиеся обязательно получат медицинскую помощь», – заявили в пресс-службе "МегаТюмени".

ИСТОЧНИК KP.RU