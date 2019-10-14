СЕГОДНЯ 09:27 2019-10-14T09:27:48+03:00

По поручению Александра Моора тюменских учителей научат работать с агрессией в школе Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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После инцидента в боровской школе в Тюменской области разработают специальный прикладной курс «Как педагогу работать с агрессией в школе». С таким предложением к органам образования региона выступил губернатор Александр Моор. Также глава региона предложил подумать рад формой поддержки преподавателей, оказавшихся в конфликте.

– Учитель не должен оставаться один в трудной ситуации. Как минимум, он имеет право на оперативную консультацию конфликтолога, а в сложных случаях, и на прямое участие медиаторов – посредников, помогающих примирению, - подчеркнул глава региона. – Согласен с теми, кто говорит, что с детьми работать трудно. Мир очень серьезно изменился с той поры, когда училось наше поколение.

Глава региона заметил, что многие родители не только не поддерживают авторитет школы в глазах ребенка, но и сами становятся источниками агрессии по отношению к преподавателям.

- Не все педагоги адаптировались к новой реальности, - написал глава региона на своих страничках во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Instagram.

Александр Моор выразил уверенность, можно было избежать многих инцидентов, если бы преподаватель знал, что делать в кризисной ситуации: на что он, ученик, родитель, администрация школы имеют право, а на что нет.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Александр Моор отреагировал на инцидент на уроке ОБЖ в школе №2 посёлка Боровский. Губернатор заметил, что в этой ситуации обсуждать нужно не педагогический талант человека, а определять границы допустимого в школах.

ИСТОЧНИК KP.RU