2019-10-14T08:43:58+03:00
Общество

Александр Моор о ситуации в боровской школе: нельзя применять к ребёнку насилие

Губернатор Тюменской области отреагировал на инцидент с учителем ОБЖ
Алексей КОСЕНЧУК
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Александр Моор о ситуации в боровской школе: нельзя применять к ребёнку насилиеАлександр Моор о ситуации в боровской школе: нельзя применять к ребёнку насилиеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Губернатор Тюменской области Александр Моор отреагировал на инцидент на уроке ОБЖ в школе №2 посёлка Боровский. Как отметил глава региона на своих страничках во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Instagram, есть правило, которое нельзя нарушать – нельзя применять насилие к ребёнку!

- В соцсетях развернулась дискуссия о том, имел или не имел право так поступать преподаватель. Школьники и родители даже провели небольшие акции в поддержку педагога. Думаю, если дети говорят, что преподаватель умел устанавливать хорошие отношения с ребятами, доступно объяснял сложные вещи, им можно верить, - подчеркнул Александр Моор.

Тем не менее, губернатор заметил, что в этой ситуации обсуждать нужно не педагогический талант человека, а определять границы допустимого в школах.

- Педагог должен решать свои профессиональные задачи убеждением и влиянием, - подчеркнул глава региона.

Напомним, на прошлой неделе в школе №2 посёлка Боровский произошел скандал. Молодой учитель ОБЖ из Боровской школы Виктор Садлинский не сдержался на уроке, который проводил у девятиклассников, и начал бросаться на учеников. Он нецензурно обзывал их, толкал и дергал за одежду. По факту прокуратура и следователи начали свою проверку, самого учителя уже уволили по статье. Департамент образования Тюменской области начал свою проверку инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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