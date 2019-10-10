Тюменская прокуратура проверит школу, в которой педагог бросился на детей во время урока
Историей с учителем Боровской школы Виктором Садлинским, который прямо на уроке не сдержался и бросился на учеников 9 класса, заинтересовалась прокуратура.
- Сегодня в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» размещено видео о непедагогическом поведении учителя Боровской средней школы Тюменского района. Прокуратура района начала проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям учителя и администрации образовательного учреждения, - сообщили в районной прокуратуре.
Тем временем, пока идет всестороннее расследование инцидента, общественность решила встать на защиту педагога. Люди создали в соцсетях группу «Виктор Садлинский, мы с тобой!». За полтора часа там собралось уже около сотни единомышленников.
Они призывают всех скооперироваться и высказывать свое мнение, почему нужно защитить учителей. Также люди намерены создать петицию и ищут иные возможности, как помочь Виктору Садлинскому.
- Виктор, мы с тобой! Держись! – таков посыл группы.
ИСТОЧНИК KP.RU