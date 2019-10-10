2019-10-10T14:41:58+03:00
Происшествия

Тюменская прокуратура проверит школу, в которой педагог бросился на детей во время урока

А жители региона уже готовят петицию в защиту учителя
Лидия Шумкова
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Историей с учителем Боровской школы Виктором Садлинским, который прямо на уроке не сдержался и бросился на учеников 9 класса, заинтересовалась прокуратура.

- Сегодня в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» размещено видео о непедагогическом поведении учителя Боровской средней школы Тюменского района. Прокуратура района начала проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям учителя и администрации образовательного учреждения, - сообщили в районной прокуратуре.

Тем временем, пока идет всестороннее расследование инцидента, общественность решила встать на защиту педагога. Люди создали в соцсетях группу «Виктор Садлинский, мы с тобой!». За полтора часа там собралось уже около сотни единомышленников.

Они призывают всех скооперироваться и высказывать свое мнение, почему нужно защитить учителей. Также люди намерены создать петицию и ищут иные возможности, как помочь Виктору Садлинскому.

- Виктор, мы с тобой! Держись! – таков посыл группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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