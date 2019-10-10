2019-10-10T15:12:55+03:00
Происшествия

Учителя ОБЖ, который обматерил и избил девятиклассников под Тюменью, уволили по статье

Расследования проводят: Управление образования Тюменского района, следователи и прокуратура
Алексей КОСЕНЧУК
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Учителя, который обматерил детей и давал подзатыльники в боровской школе №2, уволили по статье 336 трудового кодекса РФ «Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим работником. Об этом сообщила начальник управления образования Тюменского района Ольга Буторина.

- О том, что такой инцидент произошёл в школе, нам стало известно с утра, ещё до того, как ролик вышел в сеть. Комиссия от управления образования в составе пяти человек сразу же выехала в школу. Был приказ: расследовать ситуацию, которая сложилась в школе, на жестокое отношение с ребёнком. Сейчас все школьные документы проверяются, с детьми работает психолог. Помощь психолога предложена и родителям учеников.

По словам Ольги Буториной, классу принесла извинения директор школы и лично она.

- Я лично извинилась перед каждым родителем, которые были вовлечены в этот инцидент, - отметила она. – Считаю, что подобное поведение педагога совершенно недопустимо. Наша задача – сделать так, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Комментарий Управления образования Тюменского района.

Сейчас Управление образования проводит расследование не только в отношении учителя, но и в отношении администрации школы.

КСТАТИ

К расследованию инцидента подключилась не только Прокуратура Тюменской области, но и следственный комитет. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Учитель обматерил девятиклассников на уроке ОБЖ.

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В учебном заведении под Тюменью произошел скандал. Молодой учитель ОБЖ из Боровской школы Виктор Садлинский не сдержался на уроке, который проводил у девятиклассников, и начал бросаться на учеников. Он нецензурно обзывал их, толкал и дергал за одежду. Подростки засняли происходящее на видео и выложили в сеть (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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