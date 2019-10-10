Учителя ОБЖ, который обматерил и избил девятиклассников под Тюменью, уволили по статье
Учителя, который обматерил детей и давал подзатыльники в боровской школе №2, уволили по статье 336 трудового кодекса РФ «Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим работником. Об этом сообщила начальник управления образования Тюменского района Ольга Буторина.
- О том, что такой инцидент произошёл в школе, нам стало известно с утра, ещё до того, как ролик вышел в сеть. Комиссия от управления образования в составе пяти человек сразу же выехала в школу. Был приказ: расследовать ситуацию, которая сложилась в школе, на жестокое отношение с ребёнком. Сейчас все школьные документы проверяются, с детьми работает психолог. Помощь психолога предложена и родителям учеников.
По словам Ольги Буториной, классу принесла извинения директор школы и лично она.
- Я лично извинилась перед каждым родителем, которые были вовлечены в этот инцидент, - отметила она. – Считаю, что подобное поведение педагога совершенно недопустимо. Наша задача – сделать так, чтобы подобная ситуация не повторилась.
Комментарий Управления образования Тюменского района.
Сейчас Управление образования проводит расследование не только в отношении учителя, но и в отношении администрации школы.
КСТАТИ
К расследованию инцидента подключилась не только Прокуратура Тюменской области, но и следственный комитет. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Учитель обматерил девятиклассников на уроке ОБЖ.
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ИСТОЧНИК KP.RU