Под Тюменью молодой педагог не сдержался и бросился на учеников прямо на уроке

В учебном заведении под Тюменью произошел скандал. Молодой учитель ОБЖ из Боровской школы Виктор Садлинский не сдержался на уроке, который проводил у девятиклассников, и начал бросаться на учеников. Он нецензурно обзывал их, толкал и дергал за одежду. Подростки засняли происходящее на видео и выложили в сеть.

«ОСОБЕННЫЙ» УРОК

- Ты особенный? – кричит учитель на одного из школьников.

- Да че я сделал-то? – отвечает тот.

- Кто еще особенный? Ты особенный? Вы дебилы что ли! Вы не получали давно? – продолжает учитель, хватая парней за одежду и толкая их.

К сожалению, видео вырвано из контекста и пока остается загадкой, что же такого сделали ученики, что довели учителя до истерики.

ОФИЦИАЛЬНО

Реакция от администрации Боровской школы и управления образования Тюменского района последовала незамедлительно. Учителя отстранили от работы и начали расследование инцидента.

- Управление образования Тюменского района и администрация Боровской школы выражают свое глубокое возмущение поведением учителя ОБЖ МАОУ Боровской СОШ. Это недопустимо для педагога. На данный момент проводится всестороннее расследование инцидента. Решение будет принято в ближайшее время. Директор школы принесла публичное извинение классу. С ребятами сейчас работает психолог. Учитель ОБЖ отстранен от работы на время расследования, - официально сообщили в пресс-службе Главы Тюменского района.

ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ

В соцсетях, где распространилось видео, большинство пользователей встали на защиту учителя. Нашлись даже те, кто лично знает педагога и успел поучиться у него.

Так, 16-летняя Алина Коломийчук заявила, что в той школе все такие.

- У нас он вел, все было прекрасно, он ни разу на наш класс даже не прикрикнул, - сообщила она.

Ученик школы, где произошел инцидент, Ваня Булка тоже поддержал Виктора Садлинского.

- Я учусь в этой школе и знаю этот класс, не лично, но видел, как они себя ведут на уроках. Он очень хороший учитель, он у нас ведет ОБЖ, но его банально довели. Так не делается. Если его погонят из школы, то это будет несправедливо, - высказался парень.

В этом с ним согласна учительница Юля Ткаченко.

- В этом классе просто бешеные пацаны, не раз вела у них уроки. Сами виноваты, - написала она.

А Нина Калимбет заявила, что знает, как вели себя школьники перед тем, как учитель впал в истерику.

- Вы понимаете, что ни один учитель не тронет учащегося просто потому, что «ЕМУ ЗАХОТЕЛОСЬ»! Эти монстры сами довели его до такого состояния. У меня есть голосовые сообщения одноклассника этих «бедняг», которые рассказывают, как они себя вели, за что и получили в свою сторону такое, по моему мнению, ЗАСЛУЖЕННОЕ отношение учителя. Виктор Эдуардович - очень хороший учитель и отлично преподает своим детям предмет ОБЖ. Безумно радушный и улыбчивый человек. Я не представляю, как можно было настолько вывести его из себя! Думаю, многие разделят мое мнение, - прокомментировала она.

Жители поселка Боровский попросили провести всесторонне расследование с привлечением администрации школы и родителей детей класса, поскольку считают, что такое поведение подростков недопустимо в стенах школы.

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ УЧИТЕЛЕ ОБЖ

В Боровской школе Виктор Садлинский работает чуть больше месяца - с сентября этого года. Общий педагогический стаж его составляет 1 год. В 2014 году он закончил Тюменский государственный университет по специальности «Безопасность жизнедеятельности».

В 2019 году он прошел курсы повышения квалификации в ТОГИРРО по формированию культуры безопасного и здорового образа жизни обучающихся на предмете ОБЖ в условиях реализации ФГОС второго поколения.

КСТАТИ

Это не первый скандал в Боровской школе. Не так давно между шестиклассницами возникла ссора из-за записки с обзывательствами, которые одна из девочек вложила в учебник. Дети решили после школы выяснить отношения и толпой отправились по поселку до лесополосы. Там словесная перепалка продолжилась, и неизвестно, чем бы она закончилась, если бы к ним подошла женщина и не разогнала детей.