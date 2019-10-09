2019-10-09T08:10:42+03:00
Общество

Сообщения о массовой драке школьниц под Тюменью не подтвердились

Ни у кого из участниц конфликта не обнаружилось травм и повреждений
Лидия Шумкова
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Информация о драке школьниц в пятницу, 4 октября, в селе Боровском Тюменского района не нашла подтверждения. Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, женщина, которая опубликовала в соцсетях анонимный пост об инциденте, на связь не вышла, хотя пообещала посетить школу. Установить ее личность также не удалось, зато получилось узнать обстоятельства произошедшего конфликта.

По словам директора Боровской школы Ирины Баклановой, в образовательном учреждении установили участников конфликта и пригласили в школу детей и их родителей. Выяснилось, что ссора возникла между двумя шестыми классами из-за записки с обзывательствами, которые одна из девочек вложила в учебник. Дети решили после школы выяснить отношения и толпой отправились по поселку до лесополосы. Никто из взрослых не обратил на них должного внимания. Но в лесополосе, где продолжилась словесная перепалка, к ним подошла женщина, по всей видимости, автор поста, и разогнала детей. Неизвестно, чем бы закончилась ссора, если бы неравнодушная женщина не подошла к толпе и не прекратила выяснение отношений.

Родители, узнавшие о конфликте от самих участников, осмотрели детей и не нашли у них травм или повреждений. Да и сами девочки факт нанесения побоев отрицали. За помощью в поликлинику никто не обращался. Писать заявление в полицию родители тоже отказались, возмущенные раздутой вокруг инцидента шумихой.

- Ситуация стала поводом для серьезного разговора и с подростками, и с родителями. Вчера в Боровской школе состоялось расширенное заседание совета по профилактике с участием членов районной и поселковой комиссий по делам несовершеннолетних. На него пригласили самых активных участниц конфликта, их родителей и педагогов, - отметили в пресс-службе главы района.

Заместитель председателя районной комиссии по делам несовершеннолетних Светлана Блинова пояснила, что семьи детей, вовлеченных в конфликт, нуждаются в психологической помощи и поддержке, и она им будет оказана.

- Если не найти общий язык с детьми сейчас, не начать вникать в их проблемы и заботы, не разделять увлечения, завтра может быть поздно. В школе на всех параллелях пройдут родительские собрания, где проблеме взаимоотношений как в среде школьников, так и в семьях уделят особое внимание, – передает ее слова пресс-служба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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