Пинали по голове: следователи проверят информацию о драке девочек в тюменском поселке
Тюменские следователи проводят доследственную проверку по сообщению СМИ. В них рассказывается, что 4 октября этого года в поселке Боровский Тюменского района школьницы устроили драку.
– В информации средств массовой информации указано, что подростки устроили драку, в ходе которой одна из несовершеннолетних пинала по голове сверстницу, лежащую на поляне, – пояснили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве также добавили, что их сотрудники проверят доводы, изложенные в информации СМИ. Они опросят очевидцев произошедшего, после чего назначат проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменские прокуроры закрыли сайты с роликами драк подростков. В ведомстве решили, что подобное видео нельзя показывать.
ИСТОЧНИК KP.RU