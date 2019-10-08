Пинали по голове: следователи проверят информацию о драке девочек в тюменском поселке

СЕГОДНЯ 09:47 2019-10-08T09:47:51+03:00

В тюменском поселке две школьницы устроили разборки. Фото - СК по Тюменской области.

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Тюменские следователи проводят доследственную проверку по сообщению СМИ. В них рассказывается, что 4 октября этого года в поселке Боровский Тюменского района школьницы устроили драку.

– В информации средств массовой информации указано, что подростки устроили драку, в ходе которой одна из несовершеннолетних пинала по голове сверстницу, лежащую на поляне, – пояснили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что их сотрудники проверят доводы, изложенные в информации СМИ. Они опросят очевидцев произошедшего, после чего назначат проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменские прокуроры закрыли сайты с роликами драк подростков. В ведомстве решили, что подобное видео нельзя показывать.

ИСТОЧНИК KP.RU