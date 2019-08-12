Тюменские прокуроры посмотрели ролики с драками и насилием подростков

СЕГОДНЯ 12:29 2019-08-12T12:29:39+03:00

В ведомстве решили, что подобное видео нельзя показывать

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По искам Тюменской прокуратуры заблокировано 14 видео с насилием и драками несовершеннолетних. Их ведомство выявило в ходе мониторинга сети интернет.

– Федеральный закон «Об информации» запрещает распространять материалы, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность. Как известно, за причинение вреда здоровью различной степени тяжести как раз можно понести ответственность, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там отметили, что ведомство направило в Центральный районный суд Тюмени 14 административных исковых заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд требования удовлетворил в полном объеме. Доступ к видео уже заблокирован.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в Тюменской области заблокировали видео с зацепингом. Прокуроры также посчитали эту информацию опасной.

ИСТОЧНИК KP.RU