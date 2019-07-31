2019-07-31T12:33:38+03:00
Общество

В Тюменской области заблокировали видео с зацепингом

Прокуроры посчитали информацию опасной
Вадим Бегун
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В Тюменской области удалили видео с зацепингом.В Тюменской области удалили видео с зацепингом.Фото: Вадим Бегун
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По искам прокуратуры Тюменского района заблокировано видео о запрещенных способах проезда на поездах – зацепинге. Всего было выявлено девять видеороликов с таким содержанием.

– Так называемый зацепинг опасен тем, что может стать причиной несчастных случаев на железной дороге. Согласно федеральному закону, запрещается распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Как раз за проезд на подножках, крышах вагонов установлена административная ответственность, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что ведомство направило в Центральный районный суд Тюмени исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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