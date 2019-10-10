2019-10-10T18:55:28+03:00
Общество

В областном департаменте образования и науки взялись за скандальную школу в Боровском

Алексей Райдер прокомментировал ситуацию с учителем ОБЖ и с двумя ученицами [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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В областном департаменте образования и науки взялись за скандальную школу в БоровскомВ областном департаменте образования и науки взялись за скандальную школу в Боровском
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Директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер прокомментировал ситуацию с учителем ОБЖ в боровской школе №2. По его словам, подобные ситуации региону не свойственны, но, если факт ЧП есть – значит, не все участки находятся под бдительным контролем.

- Мы берём ситуацию под контроль нашего уровня. Мы ещё не до конца разобрались с инцидентом между девочками в Боровском, сегодня получили новое развитие событие. Это говорит о системных упущениях в организации работы коллектива в целом, есть вопросы к администрации школы, - отметил Алексей Райдер. – Администрация Тюменского района уже начала служебное расследование, и наши оценки и решения тоже не заставят ждать. Для нас для всех это хороший урок. Будем делать выводы.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», в школе №2 посёлка Боровский произошел скандал. Молодой учитель ОБЖ из Боровской школы Виктор Садлинский не сдержался на уроке, который проводил у девятиклассников, и начал бросаться на учеников. Он нецензурно обзывал их, толкал и дергал за одежду. По факту прокуратура и следователи начали свою проверку, самого учителя уже уволили по статье.

Департамент образования и науки о скандале с учителем ОБЖ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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