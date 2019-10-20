На Бабарынке в Тюмени горит арочный склад завода по изготовлению полимеров
В эти минуты пожарные тушат полыхающий склад на улице Бабарынка в Тюмени. Едкий запах резины чувствуют едва ли не половина жителей Тюмени. Они уже пожаловались назапах в соцсетях. Дым виден за 60 километров от города.
Фото из соцсетей
В пресс-службе МЧС по Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмени» рассказали, что информации по масштабу возгорания нет.
- 20 октября в 14 часов 29 мин в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тюменской области поступило сообщение о пожаре на территории завода ПолимерПласт, расположенного на ул. Бабарынка в г. Тюмени. К месту пожара оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется, - сказал собеседник.
Фото из соцсетей
Добавим, что возможно, возгорание произошло на складе завода полимерных изделий, расположенного по адресу улица Бабарынка, 56, строение 5.
Это подтверждают подписчики групп в соцсетях.
Фото из соцсетей
- Завод полимерных материалов горит, - пишут очевидцы, проживающие рядом.
ИСТОЧНИК KP.RU