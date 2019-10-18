Тюменскую область на конкурсе «Народный участковый - 2019» представит полицейский из Увата

Уверенную победу во втором этапе конкурса «Народный участковый – 2019» одержал 26-летний лейтенант полиции, участковый уполномоченный ОМВД России по Уватскому району Дмитрий Колосов. Ему удалось обойти двух конкурентов из Тюмени и Заводоуковска и выбиться в лидеры с результатом в 598 голосов от интернет-пользователей. Интересно, что по итогам первого этапа Дмитрий занимал только третье место, но по итогам второго ситуация изменилась. Так кто же он, наш народный участковый?

О КОНКУРСЕ НЕ ЗНАЛ

Удивительно, но Дмитрий о своём участии в конкурсе… не знал. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» сам участковый уполномоченный полиции, о том, что он может стать «Народным участковым», ему рассказали местные жители.

- Я активно работаю с населением, меня многие знают, - рассказывает победитель второго этапа. – И однажды ко мне подошли люди и спросили: «Вы в конкурсе «Народный участковый» участвуете?». А я и знать не знаю. Показали мне сайт и сказали, что будут голосовать. Вот и результат.

На работе с гражданамиФото: из архива героя публикации.

СЕРЬЁЗНЫЕ УСПЕХИ

В органах внутренних дел лейтенант полиции Колосов служит с 2011 года. Должность участкового уполномоченного ОМВД России по Уватскому району занял в декабре 2018, но за эти десять месяцев добился серьёзных результатов. Дмитрий раскрыл 14 преступлений (89% от общего числа), и выявил 63 административных правонарушения. Впрочем, карьера молодого полицейского могла сложиться совершенно иначе. В юности Дима хотел стать военным, но вмешался дед.

- Будешь военным – проведёшь всю жизнь на чемоданах, - любил приговаривать дед. И Дима к нему прислушался.

Будешь военным – проведёшь всю жизнь на чемоданах, - любил приговаривать дедФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пойти на службу в ОВД – сам Бог велел. Там отработали его прадед, дед, отец, по их стопам пошёл и Дмитрий. Выучившись, работал в Ишимском отделе следователем. Навыки, полученные на этой должности, ему очень пригодились: он стал быстрее собирать материалы и раскрывать преступления.

САМОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕСЯ ДЕЛО

Одно из самых запоминающихся дел в карьере 26-летнего «народного участкового» от Тюменской области произошло со 2 на 3 августа в посёлке Туртас Уватского района.

- Помню, между супругами произошёл семейный скандал в ограде дома, - вспоминает Дмитрий Колосов. – Услышав перепалку, на помощь поспешили местные жители, в том числе и один мужчина. Он вошёл в дом, но разгневанный муж был не очень рад непрошенным гостям, которые пришли защищать его жену. Он взял в руки топор и несколько раз ударил им по голове мужчине. После этого мне поступило сообщение о происшествии, я прибыл на место и использовал газовый баллончик. Этот муж кинулся за дом с лопатой и начал кричать: «Я сейчас вас всех изрублю!».

Дмитрий с коллегамиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Несмотря на молодость, опытный участковый уполномоченный полиции не растерялся. Забрал с собой потерпевшую и выбежал за ограду дома, а разъярённый мужчина продолжал оскорблять Дмитрия. Сейчас против него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «Угроза убийством» и «Оскорбление представителя власти». Свою вину мужик признал лишь частично.

К таким происшествиям Дмитрий уже привык. Признаётся: несмотря на то, что работа сложная, работает с большим удовольствием.

- Загадывать, смогу ли я победить в конкурсе «Народный участковый», не буду. Пока что я ошарашен и от этого результата, - смеётся Дмитрий Колосов. – Не люблю быть известным, но постараюсь достойно представить Тюменскую область на всероссийском конкурсе.

В Туртасе Дмитрия знают многиеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В свободное время Дмитрий любит ходить по лесу и собирать грибыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

СЛОВО ПОЛИЦИИ

В пресс-службе УМВД по Тюменской области рассказали, что за время службы Дмитрий Колосов зарекомендовал себя профессионально грамотным и компетентным специалистом. Исходя из интересов дела, он сам решает вопросы, которые касаются служебной деятельности. Отлично знает уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, требования нормативных документов, которые регламентируют деятельность внутренних дел и предварительного следствия. Вопросы решает настойчиво и с упорством, чтобы довести дело до конца, не считаясь с личным временем.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

ФИО – Колосов Дмитрий Александрович

Дата рождения – 7 июня 1993

Образование – высшее

Семейное положение – холост, детей нет

Специальное звание – лейтенант полиции

Место службы – ОМВД России по Уватскому району

Награды, благодарности – 3 поощрения

СПРАВКА «КП»

Всероссийский конкурс «Народный участковый» в 2019 году проводится в девятый раз. Заключительный (третий) этап конкурса стартует 1 ноября 2019 на сайте издания «Комсомольская правда» - информационного партнёра конкурса. В финальном этапе примут участие по одному участковому от каждого региона (победители региональных этапов).

Награждение самого народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции - 17 ноября.