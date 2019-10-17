«Лихие 90-е»: спустя 29 лет в Тюменской области раскрыли жестокое убийство вахтовика на ж/д вокзале

Эта история произошла ровно 29 лет назад. Тогда, 8 октября 1990 года, на строительной площадке возле тюменского железнодорожного вокзала полицейские обнаружили изрезанное тело мужчины со следами насилия. Убитым оказался 38-летний вахтовик из Свердловской области, который работал на севере Тюменской области.

Искали преступников долго: на их поиски был ориентирован весь личный состав областной милиции, но напасть на след так и не удалось. После того, как истекли сроки следствия, дело приостановили. Однако сыщики управления уголовного розыска, которые разбирали и изучали нераскрытые дела прошлых лет, проанализировали, сопоставили имеющиеся факты и установили, что к преступлению может быть причастен 55-летний мужчина. Он уже отбывал наказание в исправительной колонии за другое преступление.

Нюх следователей не подвёл: мужчина сознался в убийстве и назвал своих сообщников, многие из которых уже умерли из-за вредных привычек и в силу возраста. Ещё двое 57-летних подельников проживали в Тюмени и в Тюменском районе. Оперативники установили, что злоумышленники занимались вымогательством, грабежами и разбойными нападениями против вахтовиков, которые приезжали на вокзал с севера Тюменской области.

Сейчас подозреваемые задержаны по месту жительства, они дали признательные показания.

ЭТО ВАЖНО

Полицейские считают, что задержанные могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям. Если у вас есть какая-то информация о подозреваемых, обращайтесь по телефонам: 02 (стационарный) или 102 (мобильный).