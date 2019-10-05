Тюменцы просят продолжить строительство развязки в районе Комарово

СЕГОДНЯ 15:07 2019-10-05T15:07:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Транспортный коллапс испытывают жители «Тюменской слободы» уже несколько недель. Им приходится по несколько часов в день стоять в огромных пробках по причине того, что в огромный новый район города есть всего два въезда/заезда. Проблему может решить только строительство новой развязки.

Напомним, строительство развязки в районе Червишевского и Московского трактов было приостановлено, по причине возмущения жителей Комарова, которые не желают видеть поток машин рядом со своими домами.

Такое решение стало роковым для жителей «Тюменской слободы». В районе происходит круглосуточный транспортный коллапс. Оставить проблему без внимания тюменцы не могут и потому сегодня, 5 октября, в микрорайоне Преображенский проходит собрание, где жители нового района собирают подписи с просьбой продолжить строительство развязки. По словам организаторов, уже собраны сотни подписей, люди приходят семьями, потому что они не могут ни утром выехать из микрорайона, ни вернуться домой вечером.

- Согласно Генеральному плану города Тюмени запланировано строительство нескольких объектов транспортной инфраструктуры в районах Червишевского и Московского тракта. Недавно Александр Моор анонсировал строительство второго полукольца, которое пройдет в южной части города. Мы просим вас ускорить эти планы, так как еще год ожидания станет критическим для жителей нашего района, — просят горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU