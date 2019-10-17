Общественники и тюменцы оценили новую дорожную полосу в районе Комарово

Главная проблема Червишевского тракта в районе поселка Комарово и Медицинского города – огромная автомобильная нагрузка и постоянные пробки. Чтобы улучшить обстановку на то время, пока не будут построены крупные развязки, было принято решение сделать правоповоротную дополнительную полосу в направлении поселка Комарово и отрегулировать светофор. В перспективе она станет первым элементом большой развязки. Реализовали все это в кратчайшие сроки: подготовительные работы начались 9 октября, а уже к 15 октября полосу открыли для движения. Удобство уже успели оценить не только жители района, но и независимые эксперты ОНФ.

- Мы с коллегами замерили ширину проезжей части и посмотрели качество дороги. На наш взгляд, все соответствует нормам. Ширина дороги - 3,75 метров, которая позволяет беспрепятственно двигаться любому транспорту. Наглядно видно, насколько сейчас трафик дороги позволяет ехать без пробок как жителям микрорайона, так и транзитному транспорту, которые направляется в микрорайоны Ямальский и Преображенский, - прокомментировал эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные дороги» Николай Рыгалов.

ОНФ в курсе, какие здесь бывают пробки.Фото: Лидия Шумкова

Он и сам активный водитель и поэтому в курсе, какие пробки бывали на этом участке. По его словам, затор порой начинался еще до развязки с кольцевой автодорогой. Сейчас дополнительная полоса реально улучшила дорожную ситуацию, считает эксперт.

Жители Комарово также высказались на счет дополнительной полосы. Так, Евгений Захаров, житель деревни Комарово, представитель рабочей группы, сформированной главным управлением строительства Тюменской области, отметил, что ситуация поменялась в лучшую сторону.

- Мы здесь стояли всегда минимум 10 минут. Сейчас разве что в час пик попадаешь в ощутимую пробку. Но на выезд в одной общей пробке по-прежнему приходится стоять и деревне, и поселку, и микрорайонам Ямальский, Преображенский, - отметил он.

По сути, дополнительной полосой действительно пользуются как жители поселка и деревни Комарово, так и жители микрорайонов Преображенский, Ямальский. Кроме того, между деревней и поселком есть кладбище, оно не действующее, но тюменцы приезжают туда, так что дорога важна для многих и поток автомобилей здесь большой и в том, и в другом направлении.

Чтобы еще больше разгрузить участок автодороги, в планах у Главного управления строительства Тюменской области - сделать еще один правоповоротный въезд в Комарово и построить развязку.

- Как нам сказали, въезд на улицу Посадскую будет расположен чуть раньше уже построенного, чтобы тем, кто живет в начале деревни, не приходилось ездить до развязки. Но это уже, скорее всего, будет в следующем строительном сезоне, - сообщил Евгений Захаров информацию, озвученную чиновниками на встрече с рабочей группой.

ОФИЦИАЛЬНО

По официальным данным, автомобильная нагрузка на участок Червишевского тракта в районе поселка Комарово и Медицинского города сегодня составляет около 19 тысяч автомобилей в сутки. При этом южная часть города продолжает активно застраиваться, увеличивается поток машин и в сторону Медицинского города. К тому же 40% транзита от Ирбитского до Червишевского тракта выезжают на улицу Федюнинского.

Правоповоротная полоса - лишь небольшой шаг в решении проблемы, также, как и регулировка светофора, который с 21 октября с улицы Юрия Семовских будет работать только в режиме «правого поворота». Тут нужно комплексное решение дорожной инфраструктуры всего района. Сюда входит и строительство автомобильной дороги Обход д.Ожогина, и строительство транспортной развязки на пересечении ее с Червишевским трактом, и строительство продолжения улицы Мельникайте до пересечения с Червишевским трактом, а также строительство транспортной развязки на Московском тракте.

КСТАТИ

Содержание и обслуживание этого участка федеральной трассы Р-254 находится в ведении федеральной структуры ФКУ «Уралуправтодор».