2019-10-20T15:40:12+03:00
Происшествия

Страшный пожар на Бабарынке напугал всю Тюмень: рассказываем, что происходит сейчас

Район происшествия оцепила полиция
Алена Кульмухаметова
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На устранение пожара прибыли 22 спецмашиныНа устранение пожара прибыли 22 спецмашиныФото: Кира Санникова
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Черный едкий дым после обеда был виден со всех районов Тюмени. В воздухе чувствовался запах жженой резины. В сторону Обороны мчались со спецсигналами пожарные машины. Тюменцы недоумевали, что происходит, что горит.

В районе Обороны был сильный запах гари Фото: Анна Горлач

В районе Обороны был сильный запах гариФото: Анна Горлач

Тюменцев испугали черный снегопад и хлопки

Уже к трем часам дня соцсети заполонили фотографии и видео со всех ракурсов столба дыма, поднимающегося с района промзоны. В течение полутора часов, пока был виден дым, в комментариях люди спрашивали друг у друга, есть ли пострадавшие, выясняли, что горит.

Столб дыма видели за 60 км от точки возгорания Фото: Лидия Шумкова

Столб дыма видели за 60 км от точки возгоранияФото: Лидия Шумкова

Хуже всего пришлось тем, кто находился ближе всего к месту ЧП. Они рассказывают, что в воздухе витал «черный снег» - мельчайшие частицы сажи от сгоревшего пластика. Дышать было трудно. Жильцы частных домов, коттеджей опасались, что пламя может перекинуться на их дома. Некоторые горожане пожаловались, что у них отключили свет. Возможно, причина обесточивания также заключалась в пожаре.

Густой дым было видно на набережной, на улице Мельникайте, на Московском тракте, в 1-м Заречном, в Европейском микрорайонах, на Лесобазе, Ватутина и на Мысу.

- Нахожусь в Тугулыме ,видно оттуда, - пишет под постом с "говорящими" фотографиями Сергей.

Очевидцы видели дым с моста Мельникайте Фото: Лидия Шумкова

Очевидцы видели дым с моста МельникайтеФото: Лидия Шумкова

В то время, как пожарные машины мчались по тревоге на улицу Бабарынка, тюменка рассказала, что слышала три последовательных хлопка, будто взорвались баллоны с газом. Ударная волна была такой силы, что сработала сигнализация на припаркованной у торгового центра «Вояж» автомобиля.

В районе Обороны был сильный запах гари Фото: Анна Горлач

В районе Обороны был сильный запах гариФото: Анна Горлач

Цех завода полностью выгорел

На место происшествия выехал корреспондент «Комсомольской правды-Тюмени». Выяснилось, что полыхает завод ПолимерПласт, расположенный на улице Бабарынка, 56 корпус 5.

Ущерб, нанесенный заводу, уточняется Фото: Кира Санникова

Ущерб, нанесенный заводу, уточняетсяФото: Кира Санникова

Часть пожарных автомобилей не могли проехать к месту ЧП из-за образовавшейся автомобильной пробки. Вскоре полиция оцепила территорию завода. На месте дежурили бригады «скорой».

На устранение пожара прибыли 22 спецмашины Фото: Кира Санникова

На устранение пожара прибыли 22 спецмашиныФото: Кира Санникова

В пресс-службе МЧС по Тюменской области корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что в 14 часов 29 мин. 20 октября диспетчеру поступило сообщение о загорании внутри ангара размером 15х40м на территории завода Полимер-Пласт расположенного по адресу: город Тюмень, ул. Бабарынка 56 к.5 На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения охвачен огнем внутри ангар по всей площади. Пожар удалось локализовать в 15.18. Полная ликвидация открытого горения зафиксирована в 15.32. Известно, что погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 76 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России – 60 человек и 17 единицы техники.

На месте ЧП работает полиция Фото: Кира Санникова

На месте ЧП работает полицияФото: Кира Санникова

В настоящее время пожар полностью потушен. Полиция и дознаватели выясняют причину возгорания. Устанавливается ущерб, нанесенный предприятию.

Читайте также: На Бабарынке в Тюмени горит арочный склад завода по изготовлению полимеров

ИСТОЧНИК KP.RU

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