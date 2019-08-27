В Тюмени жители Комарово попросили чиновников смоделировать разные варианты развязок для Червишевского тракта

В Тюмени прошла очередная встреча жителей поселков Комарово, Ожогино и Патрушево с чиновниками по поводу строительства развязки в районе Червишевского тракта. В повестке встречи, которую модерировал заместитель губернатора– начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов, стояли вопросы, которые люди задавали властям на прошлой беседе.

Так, например, жителей волновал факт расширения улиц внутри поселка Комарово. Как заверил их Игорь Фролов, директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, этого не произойдет, улицы останутся такими, какие они были раньше. Уже сейчас другой городской департамент по земельным отношениям и градостроительству готовится внести соответствующие изменения в документацию.

Та же ситуация с тротуарами, которые очень нужны жителям Патрушево и Комарово. Поскольку Патрушево относится к Тюменскому району, вопросом устройства тротуаров занимается районная администрация. Там заявили, что провели анализ территории и наметили на ближайшее будущее устройство как минимум 16 километров тротуаров. Комаровскими пешеходными дорожками пообещали заняться в городской мэрии, поскольку эта территория уже относится к Тюмени.

В Тюмени прошла очередная встреча жителей поселков Комарово, Ожогино и Патрушево с чиновникамиФото: Лидия Шумкова

А вот с главным вопросом, по которому, собственно, все и собрались, пока к единому мнению не пришли. Не все ответы и пояснения чиновников жители территорий, находящихся за объездной дорогой, приняли положительно. Например, не все поверили в результаты моделирования дорожно-транспортной ситуации с учетом новой развязки. Люди попросили дополнительно создать модель с учетом других вариантов развязки – не клеверной, как предложено проектом, а двухуровневой кольцевой. Они также запросили исходники, на которые опирались чиновники при расчетах.

Кроме того, в среду, 28 августа, и в четверг, 29 августа, в Ожогино, Патрушево и Комарово выедет рабочая группа, чтобы встретиться с жителями домов, расположенных рядом с планируемой развязкой. Это необходимо, чтобы на месте понять, насколько близко подступит автодорога к жилью и соответствует ли расстояние тем же санитарным нормам.

Помимо прочего, некоторые из активистов встретятся в ближайшие дни с чиновниками из областного департамента недропользования и экологии, чтобы подробнее обсудить вопросы экологии и сохранения памятника природы «Тополя», кусочек которого может попасть под застройку.

Поскольку договориться по проекту дорожной развязки пока не получилось, Сергей Шустов принял решение провести следующую встречу примерно через 10-12 дней. Именно столько потребуется специалистам, чтобы смоделировать различные варианты распределения транспортного потока в районе Патрушево, Комарово, Ожогино и объездной дороги.

Напомним, на общественных обсуждениях жители Комарово выступили против строительства развязки, посчитав, что такая конструкция пагубно скажется на комфорте коттеджных поселков. После этого губернатор области Александр Моор приостановил все подготовительные работы по строительству, пока не будет достигнуто полное взаимопонимание со всеми заинтересованными лицами.