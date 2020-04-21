«Как всё закончится - вернусь в Ухань»: как живут россияне спустя два месяца после эвакуации из Китая

В феврале, когда Китай объявил эпидемию коронавируса COVID-19 в стране, своих сограждан пытались вернуть домой многие государства. Одной из первых это сделала Россия: эвакуированных из Уханя россиян доставили двумя самолетами 5 февраля. Две недели к постояльцам «Градостроителя» было приковано внимание не только соотечественников, но и мирового сообщества. От многих постояльцев санатория узнавали об особенностях режима карантина читатели «Комсомолки». Рассказываем, где сейчас находятся первопроходцы тюменского обсерватора.

Аня планировала вернуться на Дальневосток только в мае. Фото: Анны Коняхиной

Неудержимая путешественница

Первой героиней нашей саги об эвакуированных стала Аня Коняхина из Владивостока. Девушка была с нами на связи, как только приземлился самолет. Когда россиян привезли в санаторий «Градостроитель» и расселили по комнатам, Аня подробно делилась с читателями «КП – Тюмень», как их встретили тюменские медики, чем угощают и что происходит в обсерваторе. Например, девушка рассказала, что их разделили с подругой-тезкой. Позже редакция отправила передачку девушкам, и мы получили привет от гостьи из Хабаровска.

Коняхина же, как только объявили конец карантина, села в самолет. В прямом смысле: в три часа ночи узников карантина выпустили из комнат, а уже в семь утра Аня летела в Москву. Там девушка встретилась с друзьями, а после поехала к любимой бабуле в Рыбинск в Ярославской области.

– У меня близкие отношения с бабулей. У меня всегда такое турне, когда возвращаюсь в Россию: всегда еду к ней, – объяснила Аня.

Влюбленные ждут окончание пандемии коронавируса, чтобы поскорее воссоединиться. Фото: Анны Коняхиной

Потом Аня полетела в Таиланд со своим молодым человеком. Ее бойфренд – из Тайваня. Так и планировала пара, когда у обоих закончится карантин, отправиться в путешествие.

– Если коротко, то дело было так: 5.02-19.02 я провела на карантине в Тюмени, после чего мы начали заново планировать отпуск, хотя это уже больше был план не отпуска, а выбор страны, где мы можем вместе переждать вирус, безработицу и провести время до открытия Уханя. В течение следующих дней планы изменились несколько раз, так как страны одна за другой начали закрывать границы. В итоге план был такой: Таиланд 30 дней, Тайвань 16 дней, Вьетнам 14 дней и надежда, что все устаканится, и мы вернемся в Ухань, на работу. Дни рассчитывали с учетом виз, так как мы граждане разных стран, и у каждого свои условия пребывания в других странах, что прибавило хлопот при планировании путешествия, – писала в своих соцсетях Аня.

Затем парочка узнала, что на Тайване им обязательно придется провести 14-дневный карантин, и по возвращению в Китай тоже. Ребята смирились и подумали, что после карантина еще неделю побудут в Тайване. Однако ситуация снова изменилась: остров тоже закрыл границы.

– В Таиланде я была почти месяц. Я хотела вернуться во Владивосток в мае. Хотя билеты были куплены на более поздний срок, где-то в 20-х числах марта я стала узнавать, как нам вернуться домой. Я уже предчувствую, – смеется своей «удачливости» путешественница.

Аня планировала вернуться на Дальневосток только в мае, но чуяв в Таиланде карантин из-за коронавируса, россиянка собрала вещи и вернулась домой. Фото: Анны Коняхиной

В итоге ребятам пришлось разъехаться по домам, они как раз успели, и границы страны закрыли. В Приморье Аня отправилась к маме, в город Большой Камень, в полутора часах от Владивостока.

– Я приехала, сообщила о себе честно. Поставили на учет. Взяли анализы. Родные встретили спокойно. Вместе карантин просидели 14 дней, – рассказала Аня.

Сейчас она рвется на волю: хочется назад в Ухань, на работу, но уехать никак – китайские границы закрыты, как и российские.

– Как только так сразу, – заверила Аня.

Дела сердечные

Геймер из Красноярска Даниил Парфенович, которому посчастливилось сыграть с титулованными футболистами МФК «Тюмень» на виртуальном поле, окончил карантин не очень радостно. Дело в том, что парень всерьез увлекся девушкой, с которой познакомился во время эвакуации из Уханя. Пара переписывалась весь карантин, а после случилось что-то неясное. Любви навек не случилось, как не пророчили сплетники. Со слов Даниила, Инна на что-то обиделась, как-то вдруг повздорила с сибиряком и после карантина на самолете упорхнула в Москву.

Даня очень хотел погулять по Тюмени, о которой ему рассказывали многие его товарищи. Но и этого не сбылось. Просидев в зале ожидания пару часов, парень отчалил домой поездом.

На прощание Даня пообещал обязательно вернуться в Тюмень. Фото: Даниила Парфеновича

Еще один яркий персонаж наших публикаций Павел Личман в день, когда его выпустили из «Градостроителя», отправился на прогулку по Тюмени. Любящий внимание фотомодель, он провел прямой эфир в своем Instagram, а после отправился на местное телевидение, где стал участником вечернего шоу.

Ростовчанин приехал в родной Каменск-Шахтинский. Поначалу Паша много времени уделял общению с друзьями. Позже вернулся было к модельной деятельности, но тут во всей стране настал режим повышенной готовности, а следом – режим полной самоизоляции. Кстати, стрелы Амура настигли и его: долгое время он таил, что его ждет дама сердца. Теперь же, дома вместе с любимой девушкой, парочка веселит подписчиков Instagram зарядками и челенджами.

Ростовчанин Павел Личман стал героем зарубежных изданий из-за активности в соцсетях. Скриншот со страницы Павла Личмана в Instagram

Еще одна инста-дива Виктория Маковцова из Благовещенска во время карантина в «Градостроителе» приковывала взгляды к своим сторис и постам, пожалуй, не только изумленных подписчиков, но и журналистов ведущих федеральных изданий. Вика сначала весьма эмоционально отнеслась к тяготам эвакуации: непривычны были и салон военного самолета, и самобытные туалеты в нем, а после ее не впечатлила еда, которой кормили в санатории. Все это вызвало шквал комментариев у хейтеров.

Но потом девушка адаптировалась к непривычной реальности, переосмыслила и стала креативить в своем духе. Например, сотворила из полосатой санаторной невзрачной пижамы стильный карантинный прикид. Как оказалось позже, и здесь не обошлось без любовной истории.

После выписки из «Градостроителя» Вика тоже отправилась на прогулку и на телешоу с Личманом. Однако домой, в Благовещенск, рыжая красотка не уехала. Она осталась в лучшем городе Земли. Жаль, но здесь с работой ей не очень повезло. Так повезло в любви!

Привязанности сердца Вика проявила к молодому человеку Саше Егорову. Когда парень прочел интервью Вики и нашел ее в Instagram. Между ними завязалось общение, болтали часами, а после карантина договорились увидеться.

– Позднее я узнала, что он отпросился в отпуск с работы и приехал за несколько дней до моего освобождения. Сначала я должна была задержаться на несколько дней, а потом уехать домой. В последний день к нам заходит медработник и сообщает о том, что мой поезд в пять утра. А мы договорились, что Саша приедет за мной в 11. Недолго думая, мы решили, что я должна отказаться от билета, – рассказала Вика.

Через месяц девушка решилась на переезд на родину благоверного, в село Викулово, за 300 км от Тюмени, где живут родители Саши и семь его братьев и сестер. Сейчас Вика уехала домой к маме, а Саша пообещал приехать в гости к рыжеволосой красавице, в Благовещенск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/772745" frameborder="0"></iframe> Виктория привыкает к жизни на селе.

«Поплакала і знов фіалка розцвіла»

Украинку Сашу Волкову вместе с другими ее земляками эвакуировали из Уханя с горем пополам: политики много обсуждали эвакуацию на телешоу, но долго не решались на этот поступок. Саша обратилась к тюменской «Комсомолке» через своих российских товарищей из «Градостроителя» с просьбой обратить внимание на себя. В ту пору Саша осталась одна в квартире в Ухане, у нее заканчивалась еда, и выбираться за ней приходилось в самодельной маске из бутылки.

Не обошлось без травли соцсетях. Например, земляки настойчиво спрашивали у Саши, почему у нее русская фамилия и не обратиться ли ей за помощью «по адресу». Однако девушка парировала злопыхателям, что в Украине ее дом, ее мама, что по-украински она говорит, хоть и мало. Казалось, ничто не может больше напугать девушку, которая с отчаянием месяц пыталась вернуться домой.

– Я очень хотела, но одновременно боялась эвакуироваться. С того момента, как в Ухани объявили карантин, я буквально изолировала себя от внешнего мира и выходила в магазин раз в четыре дня. Эвакуация подразумевала собой контакт с людьми. «А вдруг», «А если», думала я. Поэтому даже в аэропорт я приехала в шапочке для душа, ведь вычитала где-то, что волосы могут впитывать вирус. Да что тут говорить, если в магазин я стала выходить в перчатках резиновых и с маской, которую сама сделала из бутылки. Меня так просто не возьмешь, – писала впечатления в своем Instagram Саша.

Теперь Саша дома, сидит в карантине, как и вся страна. Скриншот со страницы Александры Павловой в Instagram

На Родине их торжественно встречали, приветствовал вернувшихся сограждан сам президент Украины Владимир Зеленский. А после случилось какое-то безумие, о котором пестрили заголовки всех мировых таблоидов. Если продолжить саркастичное замечание британского независимого издания The Gardians об эвакуированных в Тюмень россиянах, в Украине начался второй сезон «Самого странного реалити-шоу в России». Эвакуированных украинцев увезли в санаторий, где им предстоял двухнедельный карантин, а в пути их автобус обкидывали камнями местные жители.

Впрочем, ребята были к этому морально готовы. Примечательно, что одними из первых руки помощи протянули и оказали моральную поддержку жители Донбасса, которые прислали эвакуированным фрукты и снабдили их словами поддержки в записке. Было много добрых людей, кто присылал ребятам приятные посылки с вкусностями и настольными играми. Спустя две недели эвакуированных украинцев отпустили по домам. Однако вскоре во всей стране объявили карантин.

Саша развлекает подписчиков игрой на укулеле. Фото со страницы www.instagram.com/prostoaleksa/

Напомним, с 30 марта во многих регионах России введен режим полной изоляции, в том числе в Тюменской области. Жителям региона рекомендуется оставаться дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759330" frameborder="0"></iframe> Эвакуированная из Уханя россиянка показала один день из жизни в карантинном центре.

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