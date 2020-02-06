Как живут на карантине эвакуированные из Китая россияне: радуются русским конфетам и сидят на сайтах знакомств

Творожная запеканка, соленые огурцы и отечественные конфеты «Ромашки» порадовали эвакуированных из Уханя россиян. Как продолжается карантинный режим, что по вкусу и от чего туристам поневоле становится не по себе в комфортабельных комнатах в тюменском санатории – читайте в материале «Комсомольской правды» – Тюмень».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759139" frameborder="0"></iframe> Ужин и досуг граждан, находящихся на карантине в санатории.

Бананы, груши, яблоки, мандарины, печенье, конфеты демонстрируют на фото и видео в своих сторис «Инстаграма» прибывшие из Уханя. Корреспондента «Комсомолки» уверяют, что еда нравится.

Фрукты и какаоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мы беседуем с Анной Коняхиной из Владивостока, которая сейчас находится на карантине в санатории под Тюменью. Аня на связи в «Вотсапе», «Инстаграме» и рада поговорить по телефону. Шутит, что журналисты пишут ей чаще, чем родственники.

Анна Коняхина до эвакуацииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Аня бодра и весела, но есть темы, на которые отвечает невесело. В карантинной зоне строгие правила, встречаться с эвакуированными нельзя. Говорит: передачки в этом санатории запрещены!

– Спросила про это, сказали: нельзя совсем ничего сюда передавать. И правда, строже, чем в тюрьме. Вообще исключено, сказали.

В центр приносить передачки нельзяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А пока туристка наслаждается возвращением к русской пище. Больше полугода она работала в Ухане, как раз с 1 февраля девушка пошла в отпуск. Кто знал, что туризм занесет ее в Сибирь?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759098" frameborder="0"></iframe> «Все прекрасно, я довольна» – эвакуированная из Уханя россиянка об условиях в карантинном центре.Россиянка Ксения Харланова, эвакуированная из эпидемиологического очага коронавируса – китайского города Ухань, показала условия проживания в карантинном центре в Тюменской области. Девушка сказала, что она довольна.

– Что касается еды – за всех не скажу, но мне всё нравится. Вчера был суп с чечевицей и говядиной – вообще обалденный! Тушеные капуста с картошкой с курицей, причем мяса было нормально так, немало! И винегрет. Винегрет не очень. (Смеется.) Как в столовой. И ватрушка еще с джемом. Но вообще мне понравилось.

Чем кормят эвакуированныхФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Второй день карантина начался в шесть утра. Постояльцам «Градостроителя» пожелали доброго утра, сквозь сон спросили фамилию, померили температуру и ушли. Завтрак принесли примерно в 11.30.

«Была запеканка со сметаной, кстати. В Китае творога нет. То есть есть, но надо постараться его добыть. Я прям довольна была. Овсяная каша была. Фрукты обновили на день. И какая-то жидкость, что-то вроде какао. Я такое не пью. Но в любом случае в комнате есть чай и чайник. И конфетки «Ромашки»! Вот с конфетами они угадали! Одни из моих любимых, совсем заскучала… Я эти «Ромашки» люблю, и опять же после Китая… Там есть, конечно, сладости, и шоколад там есть нормальный, импортный, но именно вот таких наших русских конфет нет… Можно заказать, но в повседневном доступе их нет. Прикольно. Мне нравится пока всё», – пишет Анна Коняхина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759132" frameborder="0"></iframe> Первое утро Ани Коняхиной в лечебно-реабилитационном центре.

Спрашиваю: а почему соседки не видно? Не подселили еще? Оказалось, соседка от сторис прячется: не всем по душе публичность. В своем «Инстаграме» Аня опубликовала видео, как из соседнего номера на балкон покурить вышли парни. Тоже отдыхают. Скромничают – не знакомятся.

Вот такая красота за окном у АниФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А что делают другие постояльцы «Градостроителя»? Развлекают себя как могут – благо есть интернет, ведь выходить в коридор и общаться друг с другом нельзя!

Пользователь Mmarrrin в сторис своего «Инстаграма» разместила скриншот переписки с сайта знакомств. Девушка пошутила:

«Пытаюсь напугать тюменских мальчиков коронавирусом, но они не понимают».

К Марине уже клеятся тюменские парниФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Немного позже Марина удалила эту публикацию. Корреспонденту «КП ответила в директе: «Это и правда смешно. Зря все боятся. Всё под контролем!».

От скуки Марина тоже постит сторисы из зоны карантина. Девушка с юмором иллюстрирует происходящее. Открывает холодильник, берет огурец и демонстративно на камеру хрустит колоритным национальным блюдом – маринованным огурчиком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759129" frameborder="0"></iframe> Марина - одна из эвакуированных россиянок из Китая.

В другом видео она показала, как в комнату заносят еду: открывается дверь, медики в защитных костюмах подают еду на подносах, остатки пищи и одноразовую посуду требуют складывать в пакет и отдавать обратно работникам санатория.

Девушка дополнила, что еще не составила своего мнения о том, нравится ли ей еда и условия в санатории. Книгами и едой обеспечены. Но пока рано судить о большем – приехали только вчера, считает Марина.

А вот так выглядел Ухань пере д вспышкой коронавирусаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, сутки назад, 5 февраля, в Тюмень эвакуировали 144 человека, из них граждан России – 128 человек, граждан СНГ – 16 человек. Эвакуированные прямо из самолетов на автобусах отправились в лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель», расположенный в 28 километрах от Тюмени. По периметру санатория дежурят сотрудники Росгвардии, которые никого не впускают и не выпускают без специальных разрешений. Все эвакуированные проведут на карантине 14 дней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759001" frameborder="0"></iframe> Эвакуируют из-за коронавируса.Россиян эвакуируют из Китая. Как и куда вывозят наших граждан из эпицентра эпидемии?

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